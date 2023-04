VIDEO. Otra jornada de protesta y asamblea en el Registro de la Propiedad

Como contó EL DIA en su edición empresa de este viernes (ver: https://www.eldia.com/nota/2023-4-21-2-21-37-el-registro-con-protesta-y-tramites-complicados-la-ciudad), continúan las protestas en el Registro de la Propiedad, donde varios empleados se reúnen desde hace ya varios días, previo a comenzar con sus labores habituales.

Este medio pudo acceder a la palabra de Luis, uno de los empleados del lugar, que repasó cómo continúan las actividades y cuáles son los pasos a seguir: "Venimos haciendo estas asambleas desde el 10 de marzo, tienen que ver con que no había mesa de diálogo. A partir de la asamblea se pudo conseguir, en la que se sentaron los gremios, particularmente uno con mandato de asamblea, desoyendo el reclamo. Hicieron un acuerdo que el conjunto de la gente no está de acuerdo".

"A partir de ahí seguimos en asamblea de empleados, sin aval gremial, se trabaja a un ritmo distinto al natural, porque estamos todos acá participando en este momento", continuó.

A su vez, dio su explicación sobre el foco de conflicto que llevan adelante hace ya varios días y que por el momento, no tiene una solución: "La realidad es que acá lo que está pasando, es que hace rato se nos desconoce la labor técnica del Registro de la Propiedad. Creemos que nos metieron en la media de la administración pública, y nosotros, por la faz técnica de la labor que hacemos acá, siempre tuvimos un reconocimiento. De hecho, tenemos una Ley que es la 10295, que en su origen está confeccionada para el Registro de la Propiedad específicamente, en cuanto a tecnificar, a modernizar, a capacitar...y en este momento esto no esta pasando".

Ante la consulta de cómo se vienen llevando a cabo las negociaciones con los gremios, Luis aseguró: "Llegaron a un acuerdo que no es el que tenía mandato la asamblea, y entonces el reclamo quedó ahora desde la asamblea, los gremios quedaron por fuera. Ellos dicen que tienen un acuerdo, los directivos dicen que tienen un acuerdo y por eso en este momento no están reconociendo nuestro reclamo. Lo que nosotros queremos, como dialoguistas que somos, es sentarnos a conversar las cuestiones que nos están separando, no es tan difícil. Estamos mas cerca de lo que ellos creen".

Por último, repasó como es el método de trabajo en estos días, donde no reciben documentación urgente: "La documentación ingresa como en cualquier conflicto. Se suspende lo que es la urgencias, se está procesando el trabajo de acuerdo al sector, pero acá lo importante es que la conciencia de los compañeros, está por sobre todo. Lo primero que se plantea en cualquier asamblea es el resguardo jurídico del trabajo, porque acá no estamos hablando de `papelitos´, acá están las propiedades de todos los bonaerenses".

Qué dicen los Martilleros y corredores Públicos

Tras este conflicto que perdura hace varios días, desde el sector de alquileres y ventas de la Provincia, se encuentran desorientados ante este panorama, sin poder trabajar con normalidad. (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-4-21-8-40-0-alquileres-y-ventas-paralizadas-por-el-conflicto-en-el-registro-un-desastre-dicen-martilleros-la-ciudad).

En diálogo con EL DIA, afirmaron que desde hace al menos un mes y medio, no reciben documentación y eso se dificulta al momento de vender o alquilar una propiedad.

"Hay cientos de familias angustiadas con sus casas reservadas que aún no pueden mudarse", remarcó Maximiliano, que ejerce como corredor Público.