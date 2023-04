Baby Etchecopar le hizo una advertencia a Marcelo Tinelli previo a su llegada a América Tv

Baby Etchecopar disparó contra Marcelo Tinelli, en la previa de la llegada del productor a América Tv. El conductor de “Basta Baby” le puso un freno -antes de comenzar- a las acciones de su colega.

Etchecopar remarcó que las nuevas ideas del Cuervo son “para él, a mi no me tiene que cambiar nada ni traer ninguna idea, el programa está tal cual. A mí no me baja línea nadie”. Luego, contó que habían tenido una comunicación y le advirtió: “Pibe, escuchame, hace lo que tengas que hacer pero conmigo no. Corta la bocha”.

Acto seguido, aclaró que “no le creo nada”, por lo cual, no sería una sorpresa para él el llegar un día la canal y enterarse de que “en tu lugar va a ir ahora una novela turca, y te echaron a la mierda, te quedaste sin laburo”.

En este sentido, retomó: “Por eso hay que abrir el paraguas antes de que llueva”. Así, Etchecopar se mostró confiado de la nueva gerencia y encargados de programación pero “las 23 hs es mio”.

“Mirá qué poco pido. Después de tantos años de laburo, que no me toquen la hora ni mi estacionamiento y soy feliz”, cerró. En tanto, el viejo Canal 2 anunció la contratación de Tinelli para hacerse cargo de la gerencia artística y empezar una nueva temporada de Showmatch con el Bailando 2023 para mediados de año.