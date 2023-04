Mercado Libre ofrece 800 puestos de trabajo en Argentina: qué busca y cómo anotarse

La conocida empresa multinacional Mercado Libre, anunció en las últimas horas que buscará sumar 800 nuevos puestos de trabajo para una de las plataformas mas utilizadas del país.

Esto se debe a la constante demanda de pedidos, que han tenido un volumen muy importante a medida que crecen las ventas por internet.

A su vez, desde la compañía aseguraron que buscan personas “que vean en Mercado Libre una propuesta que vaya más allá de lo económico y les seduzca estar en una compañía en permanente innovación”.

Se incorporarán 400 trabajadores en tecnología y producto, 150 personas para la división de logística y 250 para el sector de negocios y personal.

Para postularse, se puede hacer a través del link https://careers-meli.mercadolibre.com/?utm_campaign=site-mla&utm_source=mercadolibre&utm_medium=mercadolibre.

En el último año, Mercado Libre procesó más de US$ 100 mil millones en pagos, registró más de US$ 10 mil millones en ingresos y el resultado operativo superó por primera vez la marca de US$ 1 mil millones.