Juzgan a barras del rojo por asesinato de padre e hija en Bernal

Los jueces Alberto Ojeda, Andrea Calaza y Edgardo Salatino (subrogante) del Tribunal Oral N° 4 de la Justicia de Quilmes comenzaron, este martes, el juicio por el homicidio de Fabián Guzmán y su hija Mia, ambos asesinados en febrero de 2016 en Bernal Oeste. Los acusados son dos hermanos sindicados como barras de Independiente y además de un tercer hombre.

El hecho ocurrió el domingo 28 de febrero de 2016, alrededor de las 15, en la puerta de su casa, ubicada en la calle 193 bis, entre Agustín Pedemonte y Rodolfo Ragucci, en Bernal Oeste.

Guzmán trabajaba como empleado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde hacía 10 años y era delegado gremial de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). También coordinaba un comedor comunitario en la zona de la la villa “La IAPI”.

La viuda y madre de la niña asesinada fue la primera en brindar testimonio y aclaró que no estuvo en el momento, dado que justo entró a la casa. Luego declaró Florencia (22), hija y hermana de las víctimas, que al momento del hecho logró escapar de los tiros cargando a su propia hija en brazos. Ella realtó: “Una vez que los balearon y los dejaron tirados en la vereda siguieron tirándome a mí. Yo agarré a mi nena de dos años y me puse a correr. Ellos seguían disparando, me tiraron dos balazos más. Todo a cara descubierta, nunca los había visto. Me tiré al piso, después me puse a correr. Arrancaron la moto y siguieron tirando”.

Guzmán alias “El Animal”, según detalló un informe del diario Olé, había sido clave en el grupo del histórico líder de la barra de Quilmes, Osvaldo “Dedo” Becerra. Cuando éste perdió en 2013 el poder a manos de Ramiro Bustamante, la víctima se alejó por un tiempo. Pero según ese mismo artículo, antes de ser asesinado, Guzmán, iba a sumarse nuevamente en este caso apoyando a Bustamante, que estaba en un enfrentamiento con el hermano de un jefe de la barra de independiente de ese momento. Por todo lo antes nombrado, muchos creen que el asesinato de Guzmán esta relacionado con el tema "barras".