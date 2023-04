Vandalismo, robos e impunidad, jaquean los servicios en la Región

“Ya no se puede vivir así”, dijo Ana, vecina de la zona de plaza 19 de Noviembre, de 25 y 44. Se despertó, fue al baño, abrió la ducha y el agua caliente no salía. Fue a la cocina, intentó encender la hornalla y tampoco pudo. Tras estos dos momentos fue a la vereda y comprobó que no había quedado ni siquiera la puerta del gabinete del medidor de gas. Fue toda una epopeya recuperar el servicio, porque además todo ocurrió un fin de semana. Como ocurre con el robo en medidores de gas -en la mayoría de los casos se llevan los flexibles-, también pasa con los servicios de agua, luz y teléfono. En la mayoría de los casos se establece que el material que es sustraído termina en el mercado ilegal de metales, que crece a pasos agigantados, con total impunidad.

Además, cabe indicar que los robos y vandalizaciones afectan la calidad del servicio y en algunos episodios deja barrios enteros sin los servicios básicos hasta que se puede llevar a cabo la reparación o reposición.

Los distintos reportes que difunden periódicamente las empresas de servicio marcan una creciente preocupación por estas modalidades que también provocan situaciones fatales, como ocurrió días atrás en Berazategui, cuando intentaron robar cables de energía eléctrica y uno de los autores perdió la vida.

AGUA

“Las vandalizaciones sobre las instalaciones de ABSA son situaciones que se reiteran cada vez más a menudo, afectando la normal prestación del servicio y provocando inconvenientes, tanto a los usuarios como a la empresa”, indicaron fuentes de Aguas Bonaerenses.

También detallaron que “los frecuentes robos de cables y medidores, daños edilicios, vandalización de perforaciones, sustracción de tapas en boca de registro y demás acciones, repercuten de forma directa en la prestación del servicio, perjudicando a miles de usuarios que se ven afectados con baja presión, falta de agua y hasta con peligrosos pozos en la vía pública que constituyen una peligrosa trampa para los peatones”.

En lo que va del año, sólo en La Plata, se han registrado más de 10 hechos como éstos, se detalló.

Ante cada evento delictivo, ABSA “debe destinar trabajadores para solucionar los inconvenientes, generando gastos de reparación y reposición imprevistos, situaciones que postergan la programación de intervenciones sobre demandas de usuarios”, indicaron en la empresa ante una consulta de este diario.

Por último, recordaron en la compañía a los usuarios que al advertir situaciones como las descriptas, ABSA cuenta con canales de contacto a través de los cuáles poder denunciar: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: en Twitter @ABSAOficial, en Facebook @AguasBonaerensesSA y en Telegram @ABSAOFICIALBOT

FLEXIBLES DE GAS

La problemática del robo e inutilización de los medidores de gas no es nueva . el peligro que genera “meter mano” y generar riesgos de pérdida del fluido no afloja con esta modalidad que en nuestra ciudad tuvo epicentro en la zona de 44 y 25. Según datos de la empresa Camuzzi, a cargo de la distribución domiciliaria, hubo momentos -entre septiembre y noviembre del año pasado, en los que llegarona denunciarse alrededor de 20 casos por semanas .

En lo que va del año Edelap denunció 20 casos de robo y vandalización en sus instalaciones

Si bien en los últimos meses la situación “aflojó” un poco, la modalidad no encuentra freno.

En la mayoría de los casos se atribuye al fenómeno del robo de metales para su venta posterior en las chatarrerías.

Suelen llevarse los flexibles que tienen metales que luego se venden en el mercado ilegal, en algunos casos tras un proceso de fundición.

Es menos habitual que se roben las carcazas del medidor, ya que no tiene metales que puedan ser revendidos y cuenta con plástico y fierro que además de tener su peso no se le puede extraer alguna parte que resulte funcional para el delito, explicaron fuentes consultadas.

LUZ

La empresa Edelap informó que en lo que va del año se han producido cerca de 20 casos de robo de cables y transformadores, equipamiento esencial para el correcto funcionamiento de la red eléctrica y para la prestación del servicio en la región.

Los casos, según los últimos reportes, tuvieron lugar en el casco urbano de La Plata, en Villa Elisa, Lisandro Olmos, Tolosa, y Berisso.

“El robo y la vandalización de la red eléctrica afectan directamente la prestación del servicio público a los usuarios y a la calidad de servicio que reciben ya que producen oscilaciones de tensión e interrupciones intempestivas. Quienes cometen estos delitos ponen en riesgo su propia vida manipulando instalaciones peligrosas, y exponen la vida de terceros al dejar las instalaciones expuestas y dañadas”, explicaron en la compañía.

En todos los casos, si bien ya se realizaron las reparaciones correspondientes y se normalizó el servicio, se realizó la denuncia penal con el fin que se realice la investigación correspondiente sobre estos hechos e identificación de los autores, indicaron en la compañía.

“Se estima que estos actos delictivos tienen como fin la comercialización ilegal de los elementos robados”, agregaron en la distribuidora del servicio.

“Vandalizaciones sobre instalaciones de ABSA se reiteran cada vez más a menudo”

“Agradecemos que los vecinos que presencien una situación donde personas no identificadas se encuentren manipulando las instalaciones de la red eléctrica para robarlas o dañarlas, realicen la denuncia al 911 y al 0800 222 3335, gratis las 24 horas”, remarcaron en la compañía.

Como se mencionó anteriormente, se produjo en los últimos días un caso fatal en Berazategui, donde una empresa que realizaba cableado subterráneo para Edesur, denunció que hubo un intento de robo de cables y en ese caso un joven falleció y otro terminó hospitalizado. En el lugar, según trascendió, habrían encontrado herramientas de cortes de cables.

TELÉFONO E INTERNET

Por ultimo, la empresa Movistar ha informado en reiteradas oportunidades que por el robo de cables distintas zonas quedaron sin servicio de teléfono e internet. La situación genera perjuicios para la compañía y serias complicaciones en materia laboral y económica para los usuarios afectados.