Faltazo de la Franja en el congreso de la FULP

Nada nuevo bajo el sol en la Federación Universitaria de La Plata (FULP) que ayer, de improviso y en la víspera del fin de semana largo por Semana Santa -cuando buena parte de los estudiantes vuelve a sus ciudades de origen- convocó a su 39º Congreso para renovar autoridades, en el marco de una jornada que se extendía hasta el cierre de esta edición. Pero que, según todas las fuentes consultadas por este diario, se aprestaba a votar por la continuidad La Cámpora y Patria Grande en el frente de conducción, sin que prosperara la unidad (como se rumoreó en algún tramo de la tarde) con la Juventud Universitaria Peronista (JUP), que hace tiempo rompió lazos con la organización que a nivel nacional se referencia con Máximo Kirchner.

Así y todo, la JUP sumó al quórum, diferenciándose de Franja Morada, la organización más votada de la UNLP, la que en las últimas elecciones se quedó con 10 de 17 centros de estudiantes, que ayer pegó el faltazo -según denunció- por no sentirse representada en el ámbito de la FULP.

De manera que la votación, que amagaba con prolongarse hasta después de la medianoche, sería en soledad entre peronistas y kirchneristas.

“dejó de ser representativo”

“Es un órgano que dejó de ser representativo. La Federación es conducida desde 2019 por un frente de agrupaciones que en total reúnen 4 facultades de 17 y cuyo único lema es la unidad anti-Franja”, se quejaron los morados y que por eso resolvieron no acreditar congresales en la facultad de Trabajo Social, donde se reunió la FULP. Tampoco fueron de la partida los independientes del MOI, que tienen la conducción estudiantil en Odontología.

“La actual conducción gobierna con un mandato vencido, con los votos de las elecciones estudiantiles 2019 y sin reconocer del año pasado”, agregaron desde la agrupación reformista a través de un duro comunicado que difundieron en redes sociales.

En los últimos comicios estudiantiles los morados ganaron todo lo que se propusieron y más: pasaron de tener seis centros de estudiantes a principios del año pasado a quedarse con diez, tras arrebatarle uno a la JUP y tres a La Cámpora, que se afianzó en su retroceso.

Franja Morada, que hoy conduce en Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Veterinaria, Observatorio, Económicas, Arquitectura, Informática, Psicología y Exactas pretendía hacer valer ese caudal de votos en el Congreso celebrado ayer.

“Pero eso no ocurrió, hicieron de la FULP un sello vacío. Por eso, no fuimos”, insistían los reformistas, a la par que cuestionaban que el máximo órgano de representación estudiantil no reclame “por la acreditación en tiempo y forma del boleto educativo, ni por el aumento de las becas Progresar, ni proteste ante el recorte presupuestario en todos los niveles educativos que lleva adelante el Gobierno, los índices de inflación y la ley de alquileres que son un impedimento para la permanencia en las aulas”.

En tanto que volvieron a la carga con un viejo reclamo: que la renovación de autoridades en la FULP se realice por votación directa y que sean los propios estudiantes los que decidan.

Desde La Cámpora, que conduce los centros de estudiantes de Periodismo (bastión histórico) y Artes, admitían ayer que bregaban por la construcción de “un nuevo frente de unidad nacional y popular que contenga a todas las organizaciones por fuera de la Franja Morada” y que buscaban, sumar a la JUP, en el marco de una negociación trabada al cierre de esta edición.

En La JUP (sectores vinculados al concejal Guillermo “Nano” Cara; a Jerónimo Guerrero Iraola, funcionario de la Defensoría del Pueblo Bonaerense; y a Marcel Aguilera, cercano a Sergio Berni y enfrentado a Florencia Saintout), que hoy tiene los populosos centros de estudiantes de Medicina y Humanidades, compartía con matices las críticas de Franja Morada hacia la FULP: “Está vaciada de contenido político y de representatividad”, decían los peronistas, que para ingresar a la Federación reclamaban la presidencia o la co-presidencia. Algo que hasta anoche parecía difícil.

Al cierre de esta edición todo indicaba que La Cámpora seguirá al frente de la FULP en tándem con La Mella (Patria Grande, de Juan Grabois), que solo conduce en Trabajo Social. Los cargos se reparten, con Miles, el Frente Naturales, la Cepa (PCR) y el Colectivo Estudiantil (Exactas, ligada a La Cámpora).