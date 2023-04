La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado tendrá a Gimnasia recibiendo en nuestra Ciudad a Racing, uno de los animadores del torneo, que quiere acercarse a River. A su vez, San Lorenzo visitará a Atlético Tucumán en una parada muy brava en la cancha del "decano". Por otra parte, el PSG de Lionel Messi será visitante del Niza en la Liga de Francia. Por último, la selección argentina Sub-17 cierra la fase de grupos, enfrentando a Paraguay. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Sarmiento (J) vs Argentinos ESPN Premium

18:00 Gimnasia (LP) vs Racing Club TNT SPORTS

18:00 Unión vs Belgrano ESPN Premium

20:30 Def y Justicia vs Central Cba (SdE) TNT SPORTS

20:30 Atl. Tucumán vs San Lorenzo ESPN Premium

SERIE A

07:30 Udinese vs Monza STAR +

09:30 Fiorentina vs Spezia ESPN 2

11:30 Atalanta vs Bologna ESPN 2

11:30 Sampdoria vs Cremonese STAR +

13:30 Hellas Verona vs Sassuolo STAR +

13:30 Torino vs Roma STAR +

15:45 Lazio vs Juventus ESPN 3

PREMIER LEAGUE

08:30 Manchester United vs Everton STAR + / ESPN

11:00 Aston Villa vs Nottingham Forest STAR + / ESPN

11:00 Brentford vs Newcastle United STAR +

11:00 Fulham vs West Ham STAR +

11:00 Leicester City vs Bournemouth STAR +

11:00 Tottenham vs Brighton STAR +

11:00 Wolverhampton vs Chelsea STAR +

13:30 Southampton vs Manchester City STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Osasuna vs Elche ESPN Extra

11:15 Espanyol vs Athletic Club DIRECTV

13:30 Real Sociedad vs Getafe ESPN 2/ STAR +

16:00 Real Madrid vs Villarreal STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Borussia Dortmund vs Union Berlin ESPN 3/ STAR +

10:30 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt/ STAR +

10:30 Freiburgo vs Bayern Munich STAR +

10:30 Mainz 05 vs Werder Bremen STAR +

10:30 Augsburgo vs Colonia STAR +

13:30 Hertha Berlin vs RB Leipzig STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Angers SCO vs Lille STAR +

16:00 Niza vs PSG STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:30 Deportivo Madryn vs Brown de Adrogué TYC SPORTS PLAY

15:30 All Boys vs Alvarado TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs Agropecuario TYC SPORTS PLAY

16:00 Aldosivi vs Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

17:00 Independiente Rivadavia vs Ferro TYC SPORTS PLAY

17:00 Almirante Brown vs Club Atlético Güemes TYC SPORTS

19:00 Chacarita Juniors vs Atlanta TYC SPORTS

20:00 Villa Dálmine vs Quilmes DIRECTV

PRIMERA "B"

15:30 Deportivo Merlo vs Colegiales TYC SPORTS PLAY

15:30 Comunicaciones vs San Miguel TYC SPORTS PLAY

15:30 Cañuelas vs Sacachispas TYC SPORTS PLAY

15:30 UAI Urquiza vs Fénix TYC SPORTS PLAY

15:30 Dock Sud vs Argentino Merlo DIRECTV

15:30 Talleres (RdE) vs Acassuso TYC SPORTS

15:30 Deportivo Armenio vs Argentino de Quilmes TYC SPORTS

LIGA NACIONAL

11:30 Quimsa vs. Boca BASQUET PASS TV/ TYC SPORTS

22:00 San Lorenzo vs. Gimnasia (CR) BASQUET PASS TV

EREDIVISIE

15:00 PSV vs Excelsior STAR +

PRIMERA C

15:30 Luján vs Sportivo Italiano

15:30 Liniers vs Claypole

15:30 Central Córdoba vs Midland

15:30 San Martín Burzaco vs Atlas

15:30 Excursionistas vs Leandro N. Alem

19:30 Real Pilar vs Deportivo Español

PRIMERA D

15:30 Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida

15:30 El Porvenir vs Sportivo Barracas

TORNEO FEDERAL A

16:00 Olimpo vs Sansinena (GC)

16:00 Ciudad Bolivar vs Juventud Unida (SL)

16:00 Argentino (MM) vs San Martin (M)

17:30 Defensores (VR) vs Independiente (CH)

SUDAMERICANO SUB-17

21:00 Argentina vs Paraguay TYC SPORTS

21:00 Perú vs Venezuela