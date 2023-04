Con el chip local, Domínguez define los once contra el Rojo

El plantel de Estudiantes se entrenó ayer en el predio del Country de City Bell, tras el debut ganador por la Copa Sudamericana, y el entrenador Eduardo Domínguez recién definirá el equipo que jugará ante Independiente después de la práctica de hoy.

Todo indica que el once inicial tendría entre dos y tres modificaciones respecto al que jugó el miércoles pasado en Bolivia. Porque si bien está buscando afianzar una formación para aceitar los movimientos sabe que tiene jugadores que deben descansar antes de que alguna lesión muscular vuelva a ser una piedra en el zapato teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se avecina.

Los jugadores que fueron titulares en el triunfo (1-0) ante Oriente Petrolero en Bolivia realizaron tareas regenerativas y solo hubo fútbol reducido para los suplentes y los que jugaron pocos minutos. La práctica de ayer no puede ser tenida en cuenta como una primera muestra de lo que se viene.

El cuerpo técnico decidió no exigir a los jugadores que realizaron un gran esfuerzo el miércoles, cuando el equipo jugó 45 minutos con 10 futbolistas y 15 minutos con dos menos.

La formación que hizo fútbol fue con Daniel Sappa; Eros Mancuso, Ezequiel Muñoz, Juan Cruz Guasone, Mateo Burdisso, Emmanuel Mas; Santiago Ascacibar, Deian Veron, Segundo Pachame; Matías Godoy, y Mauro Mendez. Alguno de estos jugadores se meterá en el equipo principal mañana en Avellaneda, en el partido ante Independiente.

A priori, la idea del entrenador es poner al mejor equipo posible en Avellaneda ante el Rojo por la Liga Profesional, aunque Domínguez no quiere arriesgar a nadie y los mayores interrogantes están en las presencias de Leonardo Godoy y Mauro Boselli. El primero viene de un gran desgarte y el delantero acumuló muchos minutos entre los partidos contra Newell’s y Oriente Petrolero.

Si sale Godoy lo reemplazará Mancuso y por el delantero el que se asemeja en características es Méndez. De todos podría ser que modifique el esquema y forme presente un dibujo 4-4-2 y al uruguayo lo acompañe Mateo Pellegrino. Recién en la práctica de hoy quedará un poco más claro.

Cabe recordar que el plantel Pincha tiene varios lesionados, como José Sosa, Pablo Piatti, Guido Carrillo, Franco Zapiola (esguince grave de tobillo con 2 meses de recuperación), mientras que el juvenil Gonzalo Piñeiro ayer se entrenó con normalidad. El resto tendrá al menos un par de semanas más de inactividad.

Estudiantes visitará el domingo a Independiente; el miércoles jugará ante Atlético Tucumán; el sábado 15 visitará a Boca y el martes 18 recibirá a Tacuary por la Copa Sudamericana. En dos semanas tendrá mucho en juego.

El objetivo del plantel hoy por hoy parece estar en las copas Sudamericana y Argentina. En la Liga Profesional no arrancó del todo bien y no asoma como un candidato junto a Boca, River y Racing. Pero sabe que no puede resignar mucho terreno porque en la tabla anual estará la clasificación a las copas internacionales del próximo año. Por eso se vienen cambios pero no serán en manada como suele suceder en estos casos o como realizaba Ricardo Zielinski que pasaba a jugar con una formación totalmente alternativa. Uno o dos cambios, no más.

INDEPENDIENTE TIENE EL EQUIPO DEFINIDO

El rival de Estudiantes, a cargo de Pedro Damián Monzón de manera interina, tiene el equipo definido con dos bajas respecto al que empató la semana pasada ante San Lorenzo en condición de visitante. Sin el pibe Vallejo que fue expulsado y el ecuatoriano Cazares separado por mala conducta, el Rojo formaría con Rodrigo Rey; Javier Báez, Sergio Barreto, Edgar Elizalde, Damián Pérez; Sergio Ortiz, Iván Marcone, Kevin López; Baltasar Barcia, Martín Cauteruccio y Tomás Rambert.

El partido marcará la continuidad o no de Monzón. En la sala de espera está Pablo Repetto.