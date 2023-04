El conmovedor mensaje de la hija menor de Nicole Neumann en medio del conflicto con su hermana

Luego del escándalo mediático que se produjo por la decisión de Indiana Cubero, de irse a vivir a la casa de su padre y abandonar la casa de su madre Nicole Neumann, la hija menor del matrimonio le dejó un emotivo mensaje a su madre tras un viaje.

"Hola ma, te quería agradecer por el viaje, la pasé rebien. Me encanta pasar tiempo con vos, sos la mejor del mundo, me hacés muy feliz. Te amo muchísimo. Estoy agradecida de ser tu hija”, destacó la adolescente. Nicole Neumann, compartió el chat que mantuvo con su hija en Instagram y señaló: "Estos son mensajes y momentos que me llenan el alma a un nivel inexplicable. ¡¡¡Allegra con 12 años recién cumplidos!!! ¡¡¡Sos un regalo de la vida!!! ¡Yo soy la agradecida de que me hayas elegido como mamá!”.

Asimismo, Neumann le respondió el emotivo mensaje a su hija Allegra y le confió: "Hola mi amor. Yo amo viajar y hacer lo que sea con ustedes. Pasaría todos los días de mi vida y cada minuto con ustedes. Amo verlas disfrutar, crecer, nutrirse. Verlas reír. Las amo con todo mi corazón. Gracias por tu mensaje amor, te amo. Me hacen muy bien tus palabras".

Cabe destacar que a fines del año pasado, la hija mayor Indiana Cubero, se fue a vivir a lo de su padre luego de no festejar juntas la Navidad y que Fabián Cubero confirmó que Indiana estaba viviendo en su casa. "Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, afirmó el exjugador.