El ex Estudiantes que se fue con escándalo, brilló en el fútbol y ahora la rompe como streamer

Brian Sarmiento, aquel futbolista rosarino que hizo las divisiones inferiores en Estudiantes y también estuvo en All Boys, Banfield, Racing, Newells, equipos de Europa, entre otros, dejó el fútbol para convertirse en un streamer, algo que está muy de moda en los futbolistas que le ponen punto final a su carrera.

Mediante videos online, charlas y demás, interactúan con los fanáticos y hacen sus propios comentarios con respecto a temas variados de la actualidad. El enganche, de 33 años, se divierte y hace divertir, cuenta anécdotas, opina con filo, pero además es anfitrión en las jugosas entrevistas en las que los protagonistas se sueltan al ver un par sentado del lado de las preguntas.

En una nota que revela Infobae, aseguró: "Estoy re feliz por el lugar en el que estoy. Soy un agradecido, sin el fútbol, la gente no me hubiese conocido, y sin el rol de la tele, la farándula, tampoco me hubiese conocido otra gente. En el fútbol viví muchas sensaciones, es lo que soñás desde chico. muy pocos lo consiguen y yo fui un privilegiado, porque los sueños que me puse en mi cabeza los cumplí".

En sus recuerdos como jugador del "Taladro" afirmó: "Sí, yo me acuerdo de 2017, cuando estaba en Banfield y empezaba a grabarme lo que hacía, no conocía Instagram, me grababa y pensé que no me veía nadie. De repente pasé a tener un millón de seguidores y ese millón de seguidores hizo que por todo el mundo se vieran los videos, que la gente dijera: “Ah, loco, sale un bar, se toma una birra, hace asado con los amigos, qué bueno que está”.

Por último, en cuanto a su decisión por dejar el fútbol, Sarmiento manifestó: "Lo dejé en pausa porque soy muy exigente conmigo mismo a la hora de entrenar o jugar los fines de semana. Sentí que me comió mucho el fútbol de ahora, todo esto que estamos nombrando. Muchos técnicos queriendo ser más que los jugadores... Es algo que amamos tanto desde chicos, que dejamos todo de lado por cumplir el sueño, que cuando se ve al fútbol tan manoseado, te da tristeza y ya no lo querés hacer".

Como fue su paso por Estudiantes

El jugador del famoso baile "estamo´ activo" que hizo generar que su popularidad sea aún mayor (también estuvo en la pista del Bailando de Marcelo Tinelli), estuvo en Estudiantes hasta el año 2007, donde, a pesar de que mostraba cualidades futbolísticas interesantes, no llegó a debutar en primera división.

En su momento, la FIFA le negó a Brian Sarmiento la posibilidad del pase internacional al igual que un fallo de un Tribunal Arbitral Deportivo de Europa avalando irregularidades en la posición que se quería interponer como era la "Patria Potestad". Estudiantes esperó que la FIFA actúe como mediador para obligar al Racing de Santander (equipo que lo quiso en 2017) a pagar una indemnización económica por el futbolista.

Brian Sarmiento fue declarado en rebeldía por un conflicto que sufrió en febrero de ese mismo año, cuando aún tenía 17 años. No obstante, tiempo después, tras conversaciones y de solicitudes rechazadas, el tránsfer de Sarmiento llegó a las oficinas del equipo español.

Quién había hecho referencia a esta situación varios años atrás, fue en su momento el vicepresidente de Estudiantes, Julio Alegre, quien había criticado que "un grupo de vivos poseedores del poder económico y acesorados por costísimos estudios jurídicos, pretenden llevarse sin pagar a los juveniles a través de la Patria Postestad".

En esa misma línea, había asegurado: "Sarmiento optó por irse del club", ante la propuesta del club por firmar un nuevo contrato. "Apareció en España como una persona dolida que estaba por abandonar el fútbol y al que Racing de Santander le firmó un contrato por 7 temporadas".

La Real Federación Española de Fútbol comunicó al club cántabro que el juez único de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA había autorizado la inscripción provisional del futbolista argentino en la Liga.