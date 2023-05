Protesta de remiseros en la Municipalidad

Choferes y propietarios de remises de La Plata concretaron una jornada de protesta frente a la Municipalidad en rechazo al funcionamiento en la Ciudad de las aplicaciones de transporte de pasajeros en auto como Cabify, Didi y Uber. Para el sector, la actividad del transporte de pasajeros a través de esos servicios se desarrolla “en forma ilegal”, por lo que reclamaban “medidas de control” en la Ciudad.

En diálogo con este diario, uno de los referentes del sector, Roberto Morinigo, dijo que entregaron un petitorio a las autoridades municipales y también se esperaba para la tarde de ayer un encuentro en la sede de Control Urbano, con un funcionario a cargo del área de habilitaciones.

“Hay determinadas cosas que el director de habilitaciones quiere hacer pero no le bajan la línea desde la Municipalidad. Queremos que controlen el transporte ilegal en La Plata, no pedimos subsidios ni ninguna cosa extraordinaria”, sostuvo Morinigo.

Según afirmó el dirigente, “el Intendente se comprometió a formar un equipo de trabajo dedicado pura y exclusivamente al transporte ilegal en la Ciudad. Me refiero a Uber, Cabify y Didi”.

Morinigo alertó que “las aplicaciones nos sacan el 70 por ciento del trabajo. Hay entre 400 y 500 habilitaciones de remís caídas” en la Ciudad.

Todo eso, en un escenario que se define en el sector como de caída de ingresos por la situación económica. “Cada vez se complica más. Sobrevivimos como podemos. Si no se controla sos cómplice de lo que pasa. Es decisión hacerlo o no. Estamos esperando que se cumpla la ordenanza”, manifestó. Por último, advirtió que “si el control, no arranca en 15 días, tendremos que llevar el reclamo a la Justicia”.