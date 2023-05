Bronca en una escuela de La Plata por una pérdida de gas que obligó a suspender las clases

La comunidad educativa de la Escuela Nº18 "Julián Aguirre" de Gonnet se comunicó con EL DIA para expresar su bronca por la situación que atraviesan. Es que el viernes, según denunciaron, debieron suspender las clases del turno tarde por una pérdida de gas y la situación aún no fue resuelta de forma total.

Desde la Cooperadora de ese centro educativo platense ubicado en 16 y 501 informaron sobre la "grave situación" en la que se encuentran y contaron que este domingo "personal del Consejo Escolar -no gasistas- decidieron cerrar la llave de paso de ingreso de gas a la escuela para que no haya suspensión de clases pero no solucionar nada ni se comprometieron a hacerlo".

Asimismo pidieron "organizar un reclamo conjunto de todas las familias para obtener una pronta respuesta de este tema junto con el estado lamentable de los baños por cuyo arreglo directivos y cooperadora venimos trabajando, recibiendo sólo promesas incumplidas". En ese sentido indicaron que "se vuelve urgente tener el gas funcionando en condiciones ante el comienzo del clima frío".

Desde la Cooperadora aseguraron que trabajan con el equipo directivo respecto a la situación edilicia y que el tema de la calefacción "lo venimos tratando desde febrero para que el invierno no llegue sin tenerlo resuelto". Pero aclararon que "no se puede hacer nada sin que el Consejo Escolar lo apruebe, y sólo ellos pueden autorizar trabajos".

Es por ese motivo que decidieron difundir la situación para que su reclamo se vuelva visible ante las autoridades.