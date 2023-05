Shakira lanzó su nueva canción con una dedicatoria a sus hijos: "Lágrimas de emoción"

Shakira se instaló junto a sus hijos, Sasha y Milán, en Miami tras su separación de Gerard Piqué. La cantante de Barranquilla lanzó varias canciones en este 2023, que algunas ya se volvieron icónicas, pero su más reciente presentación, “Acróstico”, rompió el paradigma.

Sin duetos con otros artistas, la nueva canción de la colombiana está dedicada a sus dos hijos, fruto de su relación con el futbolista. Allí, la letra cuenta cómo encontró en ellos la fuerza luego de sufrir el dolor de dejar un vínculo de tantos años y una vida instalada en Barcelona.

El fin de semana se presentó la canción y este lunes, Shakira compartió el video oficial, donde está con Sasha y Milán tocando el piano a su lado. Este dato confirmó a sus seguidores que la letra fue pura inspiración de y para sus herederos.

La misma cantante contó su proceso hasta llegar a dónde está, en este último periodo de su vida. En Instagram, le dedicó unas emotivas palabras a los niños de 8 y 10 años.

“Este año, Milán ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”, comenzó.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos, me han pedido ser parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva música dentro. Es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, cerró la de Barranquilla.