Nace otro mercado para el delito en la Ciudad

Los monopatines eléctricos representan una opción muy utilizada para los movimientos en la Ciudad. Por su bajo consumo y, alta maniobrabilidad, cada vez se ven más unidades de estas características por las calles platenses. Si bien aún no se está a la altura de otras grandes urbes, ver personas, generalmente jóvenes, montadas sobre este tipo de rodados, ya no sorprende a nadie.

Sí es una novedad que representen un objeto apetecible para el delito.

Se sabe que cada aparato tiene un cargador de baterías muy particular y no es fácil conseguir uno sustituto en el mercado ilegal.

Igual, como ocurre con otras metodologías delictivas, siempre el mundo de lo ilegal va un paso adelante del resto.

Por eso ya hay preocupación entre los usuarios de los monopatines eléctricos, sobre todo a partir de la novedad del robo que sufrió un joven en la localidad de Tolosa.

De acuerdo a la información a la que accedió este diario, el hecho tuvo lugar el lunes por la noche en las calles 4 y 528, donde dos motochorros interceptaron a la víctima.

A punta de pistola, le exigieron la entrega de sus pertenencias, por lo que el muchacho se bajó del monopatín y no opuso resistencia a que se lo llevaran.

En medio del ataque, uno de los ladrones intentó golpear al joven con la culata de su arma, pero afortunadamente no le provocó heridas.

La denuncia del caso ya está en poder de las autoridades, que analizarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar si se obtienen elementos que permitan la identificación de los delincuentes.

La pesquisa es dirigida por persona de la seccional sexta, con conocimiento de la fiscalía de Autores Ignorados Nº 9 de La Plata.

INTERROGANTES

Sobre el ataque que sufrió el joven en 4 y 528, no está del todo claro de qué manera fugaron los ladrones con el monopatín.

El tipo de rodado, que alcanza una velocidad máxima aproximada a los 30 kilómetros por hora, no permite una evacuación rápida de una zona de riesgo. Y tal vez por su peso, poco más de 12 kilogramos, lo más recomendable es levantarlo y llevarlo colgado.

Esta última opción, pareciera, es la más factible de haber sucedido, aunque, como no se aclaró el punto, queda la duda instalada.

Se sabe que los delincuentes gozan de absoluta impunidad y ganan casi siempre generando terror en sus víctimas.

Quién en su sano juicio, sabiendo que hay gente armada del otro lado, puede intentar la heroica de recuperar algo que le acaban de quitar. Esa actitud no es para nada recomendable.

Cabe destacar que los monopatines eléctricos no son, precisamente, artículos baratos, y en estos días en particular, como se importan y el dólar sigue en suba y sin anclarse, quienes los comercializan no arriesgan valores.

En La Plata, como se dijo, “cada vez hay más gente interesada. Hay muchas consultas por mes y las ventas comenzaron a moverse”, expresaron vendedores del sector.

Usados por lo general en espacios con distancias medias dentro de predios, como es el caso de un gran número de hoteles resort del mundo donde los empleados los utilizan para ir de un sector a otro, poco a poco se ha ido extendiendo la modalidad a su uso en las calles.

En la Ciudad su aparición coincide con el uso cada vez extendido de las bicisendas. Es por esas franjas selectivas de la calzada de las zonas céntricas donde es más frecuente la presencia de monopatines, pues ahí sus conductores se sienten más a resguardo de los riesgos viales.

Igual, de poco, el radio de acción se va extendiendo a otros puntos del partido. Mientras el estado del pavimento lo permita.