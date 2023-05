Dicen que hubo mejoras en Lengua y Matemática

Las pruebas Aprender 2022 de escuelas primarias marcan algunas mejoras a nivel país: el 74,1 por ciento de los estudiantes de sexto grado alcanza los conocimientos esperados en Lengua y el 57,7 por ciento logra desempeños satisfactorios o avanzados en Matemática. Los resultados fueron presentados ayer en la reunión del Consejo Federal de Educación.

Esto quiere decir que 4 de cada 10 alumnos argentinos no alcanzan el nivel esperado en Matemática, mientras que 1 de cada 4 no lo logra en Lengua.

Los datos representan una mejora de 18,1 puntos porcentuales en Lengua y de 2,9 puntos porcentuales en Matemática. Aunque no detallaron los resultados provinciales, desde el Ministerio nacional anticiparon que todas las provincias mejoraron sus desempeños.

Según la cartera educativa nacional, en Lengua, casi cinco de cada 10 estudiantes que se encontraban en las categorías inferiores de desempeño en 2021 hoy están en los grupos superiores. La mejora en Lengua es del orden del 48 por ciento en el nivel socioeconómico bajo; del 43 por ciento en el medio y del 50 por ciento en el alto. En cuanto a las escuelas, la mejora en el sector estatal es del orden del 40 por ciento con relación a 2021 y del 57 por ciento en el ámbito privado.

En matemática, la mejora es del orden del 6 por ciento lo que implica que casi uno de cada diez estudiantes que se encontraban en las categorías inferiores de desempeño en el 2021 hoy se encuentran en los grupos satisfactorio o avanzado. En el sector de menores ingresos dos de cada 10 estudiantes subieron a las categorías superiores.

“CAUTELA”

Consultado por este diario, el docente y especialista en gestión educativa, Flavio Buccino, referente de Argentinos por la Educación, dijo que “según los datos publicados de Aprender 2022 estamos en una situación similar al 2018, mejorando sustancialmente con respecto a los datos alarmantes obtenidos en 2021. Mejoramos tanto en Lengua como en Matemática (un poco menos), en todos los niveles sociales, en escuela pública o privada, mujeres y varones. Sin embargo, creer que estos nuevos datos son efecto de alguna política en particular y relacionar estos logros con esas políticas es desde una mirada técnica algo de por sí realmente disparatado”.

“No pasó ni un año entre una prueba y otra. En ningún lugar del planeta ocurre esto. Por lo tanto me parece que debemos ser cautos y analizar en principio 4 elementos: 1) necesitamos trabajar más con los datos para comparar, ponderar y profundizar las conclusiones del porqué en este informe y con respecto a los anteriores. Trabajar con la película y no con la foto o las 2 últimas fotos, 2) es posible que la que se tomó en 2021 no fue pertinente o fue mal administrada, subvalorando algunos elementos de la toma. 3) Hay que dejar de cambiar reglas de juego. Todas las pruebas deben ser censales. Estas últimas fueron muestrales. Sólo 124000 chicos fueron respondientes. En 2021 fue censal y participaron 624.000. 4) Por último, entender que es muy posible que estemos necesitando evaluar también los instrumentos con los que estamos intentando investigar. Evaluar también las evaluaciones y por supuesto sumar otros instrumentos diversificando las herramientas, en un marco de política de evaluación una evaluación integral de los sistemas educativos”, concluyó el experto.