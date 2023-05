Bronquiolitis en Provincia: "Estamos ante la peor epidemia que tengamos registro"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró hoy que la provincia atraviesa "la peor epidemia de bronquiolitis que tengamos registro", y pidió tomar medidas para evitar mayores contagios entre niñas y niños, en un contexto en el que hay alta demanda de pediatras.

"Estamos ante la peor epidemia de bronquiolitis que tengamos registro", dijo Kreplak en declaraciones a la prensa, tras alertar sobre la gravedad de esta enfermedad respiratoria en bebés y menores de 2 años.

El ministro explicó que este pico de casos se debe a que durante los años de la pandemia no hubo circulación de la bronquiolitis, por lo que "hay una falta de anticuerpos en los nenes y hay más nenes susceptibles de lo que debiera haber año tras año".

Asimismo, indicó que esta situación "ocurrió durante el verano en el hemisferio norte y ahora está pasando en esta región" y estimó que se espera que "este pico se extienda de seis a ocho semanas más". Además, pidió "ser cuidadosos, no ir a guardias si no es indispensable y no mandar a chicos a la escuela si tienen síntomas respiratorios para evitar contagios".

Recomiendan no asistir a las guardias "si no es indispensable" (Foto: Sebastián Casali-EL DIA)

"Hay pocos pediatras"

Kreplak enmarcó este pico de casos "en un contexto además en el que hay pocos pediatras". Al respecto, comentó que el faltante de pediatras, así como de otras especialidades, "es algo que está pasando en todo le mundo".

"Un médico es un trabajador que tiene mucha preparación, la carrera dura 8 años y luego 4 años de residencia, para salir un clínico tarda mas o menos 13 años. Es un trabajador que tiene un proceso de acumulación de mucho esfuerzo", dijo tras manifestar que en Argentina, muchos no están optando por seguir una residencia.