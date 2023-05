Si sos "sapiosexual", tenés chance

¡Estoy indignada, chicas

Qué pasó esta vez, Mabel?

Las propagandas de la tele! ¡Cada día peores! ¡Re ordinarias! ¡Un asquete!

¿A cuál te referís? ¿La de los hongos en las uñas de los pies? ¿La de hemorroides? ¿La de infección vaginal?

Otra. “Una de cada cuatro mujeres tienen escapes de pis”.

¿Escapes de pis? ¿No se dice “incontinencia urinaria”?

Parece que ahora son más gráficos, para que no quede ninguna duda.

¿Y ya salió la de “escapes de gas”?

No, todavía no. Pero en cualquier momento.

Antes los creativos publicitarios eran más sutiles, ¿no? Se fueron al pasto.

Aquí, entre nos, sin que nadie nos oiga, ¿a ustedes no se les escapan unas gotitas, de cuando en vez?

A mí sólo cuando me río mucho, cuando tomo mucha birra, o cuando me contengo durante horas fuera de casa, y estoy a pasos de llegar al ñoba. Ahí como que me aflojo y zás …

Es más control mental que control de esfínteres, chicas.

A mí me surgió una duda esta semana. A ver si me la pueden esclarecer, amigas. ¿Nosotras somos “sapiosexuales”?

¿Sapio qué?!

Lo anoté por acá: “La sapiosexualidad es un tipo de atracción que se centra en las cualidades intelectuales que portan los seres humanos, también corresponde a un neologismo que se ha utilizado en el español para definir la atracción sexual por la inteligencia que porta una persona.”

Sigo sin entender. ¿Eso es o no es con derecho a roce?

Parece que eso es lo de menos. Si sos sapiosexual, te resulta sexy la inteligencia del otro, no pasa por la edad, el sexo o la belleza.

Nos conviene, chicas. Nosotras tenemos buena cultura general, conversación interesante, educación terciaria completa, somos bastante leídas y viajadas … Tenemos chance.

Ojo que me estoy desayunando que existen otras categorías. “Alosexual”, por ejemplo.

¿Con qué se come?

Con todo. Es sentir atracción sexual por cualquier tipo de personas.

Lo opuesto de la “asexualidad”.

O sea, si sos “alo”, ¿cualquier bondi te deja bien?

Ponéle. Hay otra: “grisexual”.

¡Para vos, Griselda!

¡No! “Gri” de “gris”. Los que están en un área gris. Con bajos niveles de libido.

Como que “ni fu, ni fa”. Te da lo mismo.

Algo así. Y están los “arrománticos”. Sexo sin romanticismo, sin enamoramiento.

¡Ya me perdí con tantas categorías! ¿A nosotras cuál nos tocaría?

Creo que “célibes”, por ahora.

¡Qué aburrido! ¡Me niego!

No desesperes. Hay otras dos que nos convienen. La “lithsexualidad”, experimentar atracción hacia otras personas, pero no sentir la necesidad de ser correspondidas.

Aburrido. ¿Y la otra?

La “autosexualidad”. Creo que no hace falta explicarla. ¡Chin, chin!