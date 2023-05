Boca dio vuelta la página y ya prepara el partido con Tigre

El plantel de Boca regresó al país procedente de Colombia, país en el que perdió 1-0 frente al local Deportivo Pereira, en de la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El plantel arribó a Ezeiza pasadas las 8:00 y más tarde el entrenador Jorge Almirón dirigió una práctica en la que se prestó atención en el estado de Facundo Roncaglia, quien volvió con ua molestia en el isquiotibial.

Boca, vigente campeón de la Liga Profesional, jugará el domingo ante Tigre en la Bombonera; el jueves 1 de junio visitará a Arsenal en Sarandí; el martes 6 recibirá a Colo-Colo de Chile por la Libertadores y el sábado 10 será local ante Lanús.

La derrota sufrida en Colombia con un gol sobre el final del partido no limitó las chances de Boca para acceder a los octavos de final de la Libertadores, sólo la postergó ya que lidera el grupo con Deportivo Pereira, ambos con siete unidades, seguido por Colo-Colo con cinco y Monagas de Venezuela con dos.

Boca tiene los próximos dos compromisos en la Copa Libertadores como local y de vencer, como es más que probable, tendrá todas las chances de ser primero en el grupo de la Libertadores, el máximo objetivo del equipo de Jorge Almirón en 2023.

Tras la derrota frente al Pereira, Jorge Almirón manifestó que “esta derrota dejará enseñanzas”, analizando que “estábamos mejor que ellos, perdimos la pelota en una jugada en la ofensiva y después vino el penal que pudo atajar de muy buena forma nuestro arquero. Costó acomodarnos tras el penal atajado, pero esto nos dejará muchas enseñanzas seguramente”.

A. Restrepo, DT del Dep. Pereira: “Boca va a pasar primero y será el campeón de América”

Cuando se le preguntó sobre si el equipo comete errores en el juego aéreo, dijo que no veía “debilidades” en ese aspecto. “No nos hicieron goles de cabeza hasta ahora”, declaró Almirón.

“El partido que pensábamos se dio. En algunas zonas cuando iban a presionar, Villa, Briasco y Benedetto quedaban mano a mano y no lo aprovechamos, no hubo precisión. Los cambios no fueron tácticos, si no por lo físico. Nos faltó de mitad hacia adelante”, cerró el DT.