Chirola probó, obtuvo respuestas y ya delinea el once

Para Gimnasia ya quedó atrás la gran alegría del martes que significó haber ganado su primer partido en Copa Sudamericana para un grupo que ahora dependerá de sí mismo para conseguir la clasificación a la próxima instancia del certamen internacional.

Ante esto, llegó el momento de poner el foco en la Liga Profesional, en la que los dirigidos por Sebastián Romero recibirán mañana la visita de Sarmiento de Junín, rival que, al igual que el Lobo tiene como objetivo sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alejarse de la zona complicada.

Y frente a esto, Chirola todavía busca definir un once que por el momento tiene en Cristian Tarragona a la gran duda, aunque el delantero nacido en la ciudad de Santa Fe respondió de buena manera ayer, por lo que es probable que finalmente esté desde el arranque.

Pese a esto, desde el cuerpo técnico quieren hacer una prueba más en la jornada de hoy, para así tener la certeza de que el punta, vital en los últimos metros del equipo, se encuentra al ciento por ciento de sus capacidades físicas. De hecho, el propio jugador quiere decir presente sí o sí porque entiende que se trata de un encuentro en el que los suyos no puede dejar puntos en el camino.

Ante este escenario, Cristian Tarragona volverá a ser exigido en la práctica de hoy en Estancia Chica (la última ante de medirse con los juninenses), la cual será fundamental para que Chirola defina un once que no tendría cambios en la faceta defensiva pero que sí podría tenerlos en un mediocampo que por el momento no está definido.

Una cosa es cierta, Gimnasia enfrenta mañana a un rival directo, de esos que sabe que el único resultado que sirve es sumar de a tres.

Frente a esto, tanto el cuerpo técnico albiazul como los protagonistas ya dejaron de lado la felicidad por lo hecho en la Copa Sudamericana y el foco está puesto en repetir en el certamen doméstico y ante un Juan Carmelo Zerillo que hará lo suyo para quedarse con el triunfo.