Baja en Estudiantes antes de viajar a Córdoba

El cuerpo médico confirmó que Ezequiel Muñoz será baja ante el conjunto cordobés. El jugador pincharrata sufrió una sobrecarga muscular y no viajará.

“Padece una sobrecarga en el sóleo derecho. No será parte de la delegación que viaja esta tarde rumbo a Córdoba”, confirmó el parte médico.

El encuentro será en Alta Córdoba el lunes 29 de mayo desde las 20 hs. El sábado, el plantel platense llevó adelante tareas físicas pensando en el próximo partido.

Los que sí y los que faltan definir

Todo parece indicar que Benjamín Rollheiser podrá volver al once inicial luego de dejar atrás una molestia muscular que no le permitió estar al ciento por ciento de sus capacidades en el cruce del jueves pasado en el Defensores del Chaco, aunque allí no estaría la única novedad en la visita del Pincha a Alta Córdoba de mañana por la noche.

Teniendo en cuenta el trajín que viene llevando adelante el equipo, con protagonistas que prácticamente han dicho presente en todo momento, también podría haber reemplazos en una zona defensiva en la que, hasta el momento, Luciano Lollo sigue siendo una incógnita por su fuerte estado gripal. Y es que tanto Leonardo Godoy como Gastón Benedetti podrían descansar mañana ante la Gloria, abriéndole la puerta así a Eros Mancuso y Emmanuel Mas, quienes sumaron buenos minutos y también buenos rendimientos en la goleada frente a los paraguayos.

También en el medio es un hecho el regreso de Santiago Ascacibar, quien en suelo guaraní ingresó en el complemento. Quién podría dejar el once en ese caso es José Sosa.

Lo cierto es que Estudiantes ya hizo lo que tenía que hacer en el marco internacional, de donde se trajo una goleada muy importante para seguir peleando mano a mano con Red Bull Bragantino el primer puesto del grupo C.

Sin embargo, Domínguez y los suyos no quieren perder pisada tampoco en la Liga Profesional, donde hoy por hoy son animadores e integran un segundo pelotón, detrás del líder River (40) y de San Lorenzo (35), y con los mismos puntos que Talleres (31)