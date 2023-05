Luis Ventura apuntó contra un ex Gran Hermano que estará en "Polémica en el Bar": "Vamos a ver si tiene..."

Este lunes desde las 23.15 en América, comenzará una nueva temporada de uno de los ciclos mas antiguos de la televisión argentina llamado "Polémica en el Bar", que contará por primera vez con la conducción de una mujer: Marcela Tinayre.

Junto a la hija de Mirtha Legrand estarán como panelistas Chiche Gelblung, Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Gabriel Schultz, Eliana Guercio, Claudio Rico y "Alfa", el ex participante de la última edición de Gran Hermano.

Justamente este último, fue quien recibió duras críticas en las últimas horas de un hombre con mucha trayectoria en la TV y además, presidente de APTRA, Luis Ventura.

En declaraciones a LAM, el programa de espectáculos que conduce Ángel de Brito, Ventura disparó sin piedad ante la presencia del "hermanito" en la vuelta del un clásico que se creó de la mano de los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich en 1963.

"La patria panelista te llena la TV, gente que tira comentarios sin ningún análisis del medio, algo que un periodista no lo haría. Es menoscabar el trabajo de los que se preparan. No es alegremente levantar el dedo y decir cualquier cosa. Hoy cualquier boludo que sale de un reality show, aparece con el dedito en un panel, sin ninguna preparación, sin nada de nada", lanzó el ex "Intrusos" en primera instancia, a lo que rápidamente el movilero le consultó si hablaba de Walter "Alfa".

"No sé quién es Alfa, ni qué hace. Vamos a ver si tiene huevos para bancar. Acá no se trata de levantar el dedito y decir pelotudeces", aseguró indignado.

Habrá que ver si en la primera edición de este 2023, habrá respuesta al respecto por parte del ex competidor del reality más visto en nuestro país, la casa de "Gran Hermano".