Como está Mirtha: presente y futuro de la diva, que busca hogar en la tevé

Esta semana Mirtha Legrand reapareció en la pantalla de El Trece: en busca de un poco de rating, “ATAV 2”, la continuación de la telenovela que no consigue despegar en términos de audiencia, colocó a Justina Bustos y Andrea Rincón, que interpretan a las vedettes de ficción Mónica Villalobos y Ana Pérez Moretti, a recrear la inolvidable guerra de vedettes que tuvo lugar en la década del 80 en la mesa de Mirtha.

En aquella ocasión, una Adriana Aguirre muy joven se peleó con Ether Rojo. En la mesa también estaban sentadas Zulma Faiad y Violeta Montenegro. Fue un caos, y uno de esos momentos clásicos de la televisión argentina. El Trece tomó partes de aquel programa, las partes de Mirtha, y las editó con imágenes de Bustos y Rincón, acompañadas a la mesa por Brisco Leticia Haiek (Jessica Abouchain) y Salma Gutiérrez (Agostina Cauteruccio), que visitan a Mirtha para promocionar el nuevo espectáculo de Horacio Hill (Juan Gil Navarro).

Las internas de las jóvenes salen muy pronto a la luz y se genera un clima de tensión en el que Mónica y Ana se lanzan todo tipo de indirectas frente a la atenta mirada de una joven Mirtha.

El Trece le jugó así a la diva un homenaje, en el medio de las tensas negociaciones por llevarla de nuevo a la pantalla del solcito. Y Mirtha agradeció: “Lo vi y me encantó, lástima que no la dejaron más tiempo, pues venía una parte muy divertida”, lanzó Mirtha. “¡Qué bueno que hagan esto! Lo llamé a Adrián Suar para agradecerle y decirle lo mucho que me gustó”, agregó La Chiqui.

El sketch podría haber funcionado como una especie de acercamiento entre las partes, más allá de que quien lleva adelante las negociaciones para una nueva temporada de “Almorzando con Mirtha Legrand” es Nacho Viale, y no la diva. Sin embargo, no faltó quien suspiró y se preguntó si ésta no sería la última vez de Mirtha en El Trece.

Su destino continúa siendo incierto. La diva por ahora no tiene apuro, y recupera su salud luego de la colocación del marcapasos en su última intervención quirúrgica. Pero las negociaciones con El Trece se dilatan, una vez más: el año pasado, el regreso de La Chiqui a la pantalla se dio recién en septiembre, luego de numerosas idas y vueltas entre Viale y Suar. Pero el año pasado no había un competidor dispuesto a pagar a Mirtha, claro.

Este año, sin embargo, la televisión está teniendo su primer cimbronazo en más de una década: América TV quiere revivir y no solo consolidarse como el tercer canal más visto del aire, sino que hasta se ilusiona con pelear el segundo lugar. A El Trece no le está yendo nada bien con sus apuestas (la mencionada “ATAV” marcó, el día de Mirtha, apenas 6 puntos de rating) y sin grandes estrenos en el horizonte, no parece cerca de remontar. Y América, en cambio, se ha reforzado y promete para la segunda parte del año una grilla con varias estrellas… de pasado en El Trece, justamente.

El canal ha estado atento a varios nombres que la señal del solcito fue soltando, y los tentó. El nombre más saliente, claro, es el de Marcelo Tinelli, que no solo llevará su “Bailando” a América, sino que también se ha convertido en su gerente artístico.

Desde esa posición firmó a Mariana Fabbiani, otra ex El Trece que volverá a la televisión con su magazine en América. Y hace rato charla con Mirtha, mientras espera pacientemente que las conversaciones con su canal se estanquen. América, además, también ha tenido gestos con Mirtha: Marcela Tinayre, su hija, será la conductora de “Polémica en el bar”, que comienza mañana con varios panelistas ex El Trece, como Flavio Mendoza y Marcelo Polino. A todos ellos los recibió en su programa, en forma de bienvenida, Ángel de Brito, el primero en encarar el éxodo de El Trece a América.

OPERATIVO SEDUCCIÓN

En ese marco, Tinelli sueña con colocar la frutilla del postre con Mirtha en América. Nacho Viale, por ahora, se mantiene discreto: el productor de “Almorzando” y “La noche de Mirtha” dijo hace tres semanas que “nadie cerró nada”, luego de que se rumoreara como hecho el pase de Legrand a la señal de Daniel Villa. La diva fue menos cautelosa, y cuando se cruzó con periodistas, también hace algunas semanas, y le preguntaron si había chances de pasar a América, dijo que sí con la cabeza.

“No puedo creer que con los años que le dediqué a este trabajo, el problema sea el dinero”

Mirtha Legrand

¿Una estrategia para meter presión? Mirtha tiene gran relación con Tinelli, también sus nietos. Y Marce tiene en este operativo de posicionar a América la billetera engordada, mientras que El Trece, hace rato eclipsado por Telefé y perdiendo relevancia, está en crisis, mirando con lupa si sus viejos clásicos valen la inversión. Así dejó ir a Tinelli y Fabbiani. Y las negociaciones por la plata con Mirtha, el año pasado, fueron ásperas, una lucha centavo a centavo que terminó por ofuscar a la diva. “No puedo creer que con los años que le dediqué a este trabajo, el problema sea el dinero”, dijo el año pasado.

Tinelli, claro, aprovecha para agrandar esa grieta que crece entre Mirtha y la señal de Suar. “Para mí sería un honor gigante que Mirtha pueda volver a este canal donde estuvo tantos años, que yo sé que ella ama muchísimo. Más allá de la relación personal que yo tengo con Nachito Viale, el cariño que te tengo a Juanita, a ella también que la respeto y admiro profundamente”, dijo. Y agregó que “espectacular sería para América tener a Mirtha, así que vamos a esperar. Yo creo que hay una negociación abierta en otro lado. Por supuesto que el canal está para hacer el esfuerzo de poder tener una Mirtha Legrand en pantalla, me encantaría. Ya le dije a Nachito ‘cuando quieras voy a tomar el té a lo de tu abuela, yo estoy para tomar el té, hacer todo lo que pueda, las masitas, todo, no tengo drama”. Operativo seducción en marcha.

¿Y qué le pasa a El Trece? ¿Por qué, si su rating cae, deja partir a sus grandes figuras a una competidora? El Trece está en crisis, como toda la televisión tradicional, y buscando respuestas hacia el futuro. En ese marco, vio caer en picada el rating de sus envíos clásicos, particularmente del “Bailando”, y finalmente se decidió a soltarle la mano. El canal, además, siempre apostó a una audiencia moderna (lo cual redunda en el tipo de publicidad que muestran, y su costo: hasta recientemente el minuto publicitario en el prime time de El Trece costaba más que el de Telefé). Tinelli ¿y Mirtha? comenzaron a ser vistos como programas muy costosos con audiencias grandes.

La alianza de Telefé y Viacom multiplicó el dominio de la señal de las pelotas en el aire televisivo, y profundizó los problemas de audiencia de El Trece, que hace varios años solo “reacciona” ante los movimientos del líder de la pantalla: si Telefé pone un reality televisivo, El Trece pone un reality televisivo; si Telefé lanza un reality con famosos, El Trece imita. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Pero, claro, los ravioles imitación no alcanzan el mismo éxito que los originales, casi nunca.

En el marco de esa crisis, las negociaciones con sus figuras, caras y que exigen presupuestos altos para sus envíos, se volvieron tensas en los últimos años. Finalmente, Tinelli mudó su envío, sin éxito ya en la señal del solcito, hacia nuevos horizontes. Pero, ¿perder a Mirtha Legrand en un año electoral? Parece un pecado para un canal luchando por su audiencia.

LA SALUD

Lo cierto es que mientras se dilata, por segundo año, el regreso de Mirtha Legrand a la televisión, ella aprovecha para recuperarse de su última intervención. Con pocas salidas luego de que le colocaran un marcapasos, pero con los tés de los domingos con amigos vigentes, la diva espera que las partes arreglen.

Es el tercer parate para Mirtha en poco tiempo: el COVID la obligó a quedarse en casa, mientras Juanita Viale, su nieta, la reemplazaba en la conducción. Fue un gran movimiento para Juana, hoy convertida en una codiciada conductora: debido a que Mirtha ya dijo que ya no quiere conducir dos envíos por semana, todos dan por sentado que quien arregle con Mirtha arregla también con Juana, quien, toda una señal, se fue a hacer teatro a España. Se ve que las negociaciones para volver no están cerca de terminar…

La diva espera, pacientemente, a sus 96 años y sintiéndose “perfecta” para volver al trabajo: la salud de Mirtha no sólo no es impedimento para la regreso de los programas sino que es sabido que la diva necesita de la actividad para conservar su activa longevidad. A lo largo de su carrera, han sido m uy pocas las oportunidades en las que debió ausentarse, más allá de algún duelo que le tocó transitar en el aire.

Y esos faltazos estuvieron relacionados con algunos problemas de salud. Una fuerte gripe en 1999, cuando Mirtha almorzaba por Canal 9, llevó a su hija Marcela Tinayre a conducir la emisión navideña. Una caída en su cochera un día lluvioso, quizás el percance físico más duro de su vida, le provocó fractura de tibia y peroné. Esa misma noche, fue operada, quedando algunos días internada. Dado el tipo de lesión, debió inmovilizar su pierna durante un mes, utilizando un bota walker en su pierna y trasladándose en silla de ruedas (coqueta salió del sanatorio camuflada para que no la vieran en la silla). Aún entonces, solo se perdió dos fines de semana.

“Espectacular sería para América tener a Mirtha. Por supuesto que el canal está para hacer el esfuerzo de poder tener a Mirtha Legrand en pantalla”

Marcelo Tinelli,

Gerente artístico de América

Una brida abdominal causó en 2019 una nueva internación y operación, pero en 48 horas estaba en su casa. Y tras el mencionado encierro por COVID, en 2021 tuvo una obstrucción coronaria, quizás la más preocupante de sus dolencias. Fue internada, en plena pandemia para colmo, con 94 años. Solo esos percances impidieron que se sentara a conducir, en 55 años al aire. “Sos fuerte como una catedral”, le dijo la recordada actriz Delia Garcés, cuando la visito en su programa, luego de la muerte de Daniel Tinayre.

La Chiqui sigue, firme. El marcapasos que le colocaron a principios de mes fue solo una medida precautoria, por la edad de la diva. Día s después ya estaba tomando el té con amigos en su casa. Solo le falta volver a la televisión.