Messi no estuvo en el entrenamiento del PSG y cada vez se aleja más

Después del escándalo por el viaje a Arabia Saudita, que le significó que su club lo sancionara por dos semanas sin entrenamientos ni partidos, medida aún no oficializada, Lionel Messi no estuvo en la práctica de hoy en el París Saint-Germain y muchos ya dan como un hecho que no continuará en el club de la capital francesa.

La polémica estalló ayer, cuando el PSG dejó trascender que el capitán del Seleccionado nacional iba a ser sancionado por haber viajado junto a su familia a Arabia Saudita para cumplir con un compromiso comercial. La sanción era porque iba a estar ausente en un entrenamiento reprogramado para el lunes.

Ocurre que cuando Messi decidió viajar lo hizo aprovechando que en la jornada de ayer no estaba prevista ninguna práctica, lo cual le daba un margen de tiempo suficiente para hacer el viaje sin que interfiriera con su actividad en el PSG. Sin embargo, el cuerpo técnico, no se sabe a instancias de quién, decidió programar un entrenamiento para ayer por lo que era imposible que el argentino estuviera presente.

Si bien de manera oficial el club no emitió ningún comunicado oficializando la sanción, los medios de prensa franceses hablaban que la decisión era suspenderlo por dos semanas, período en el que no podría entrenar con sus compañeros y quedaría al margen de los partidos.

Por eso la práctica de hoy cobraba una relevancia mayor y la atención estuvo depositada en ver si Messi concurriría o, tal como ocurrió, no asistiría.

Además, algunos medios señalan que Jorge Messi, papá de Lionel, le comunicó hace alrededor de un mes al PSG que no renovarían el contrato.