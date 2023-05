Un perro muerto y otro con las costillas quebradas: fuerte denuncia en La Plata

Dos denuncias por separado, una sobre un perrito muerto y otra por un can de raza caniche herido, dieron lugar a una investigación judicial en torno a una peluquería canina de La Plata. Ambos hechos ocurrieron este año, con algunos meses de diferencia, y provocaron dolor e indignación a los dueños de las mascotas.

En una de las exposiciones realizadas por una vecina de La Plata en la órbita judicial se remonta a hechos ocurridos el 25 de enero de este año. Según denunció, ese día llevó a su perrito Paris a una peluquería canina, a cargo de un joven, para que le corten el pelaje y lo bañen. Para entonces ya había advertido que la mascota tenía problemas en la columna.

La denunciante señaló que, tras acudir a buscarlo y regresar a su casa, el perrito “estaba muy agitado y se escondía debajo de la mesa, conducta que pone de manifiesto cuando algo no le gusta”. Al día siguiente su conducta empeoró ya que no tomaba agua, no comía ni se movía. Por ese motivo se comunicó con el peluquero para saber si había ocurrido algo raro. “Dijo que le cortó el pelo tranquilo y rapidísimo” fue la respuesta que recibió del joven a cargo del servicio.

Allí empezó para la mascota y su dueña un periplo que incluyó ir al veterinario, recetas de medicamentos y otra visita a una clínica veterinaria para profundizar el diagnóstico y realizar estudios de rigor. “Me llamó el veterinario y me dijo que Paris tenía dos costillas rotas y una contusión pulmonar, por lo que recomendó tratamiento ambulatorio con medicación vial oral”.

Para la mujer, “cuando lo llevé a que le cortaran el pelo me lo devolvieron lesionado y no me fue informado de ningún problema que haya sucedido”.

Pero el caso más grave se remonta al viernes de la semana pasada. Otra denunciante sostuvo que llevó a la misma peluquería a sus cuatro perros y que en horas de la tarde, a eso de las 16, recibió un llamado del titular del servicio para que fueran a buscar a una de las mascotas porque “estaba tirado en el piso y no sabía qué le pasaba”.

“Mi marido los va a buscar y por la ventana ve a los cuatro perros. Bolt -así se llamaba uno de ellos- estaba tirado en el piso, con baba en la boca, no era espuma. Mi marido lo levanta y la cabeza se le iba para todos lados”, relató.

Ante esa situación dijo que su marido “acudió enseguida a una veterinaria” y en la ropa le quedaron impregnadas manchas de sangre en la ropa. “Bolt estaba vivo, pero estaba mal”, aseguró la denunciante de acuerdo con el informe más inmediato del profesional. “Le inyectaron un analgésico, le peló la herida y me dice: ‘mirá el agujero que tiene’”, relató. Según describió “era un agujero en forma rectangular, como una punta, lago que le pegó en la cabeza”.

Tras asistir con el can a una clínica le notificaron de un cuadro “muy complicado porque no sabían neurológicamente hasta donde había afectado”. Los estudios finalmente dieron a conocer que el perro tenía “múltiples fracturas y fisuras de cráneo, lateral y dorsal”. A la mañana siguiente le comunicaron que “los daños eran muy graves y que iba a seguir sufriendo”. “Decidimos sacrificarlo por recomendación del veterinario al día siguiente, el sábado a mediodía”.

La mujer señaló que “me dicen que es la misma peluquería canina en donde meses atrás lastimaron al perro de una conocida de mi amiga”. “Hablé con el dueño de la peluquería sobre aquel hecho y negó todo”, afirmó.

Ambos casos tramitan en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 17 del Departamento Judicial La Plata a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.