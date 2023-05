Platenses iluminados: Etcheverry y Tirante pusieron su sello

Si esta edición de Roland Garros era histórica para el tenis de nuestra ciudad con la presencia de dos jugadores platense instalados en el cuadro principal, ya se puede catalogar como un hito con el pase a segunda ronda de Tomás Etcheverry y Thiago Tirante en el selecto Grand Slam, que se juega sobre el polvo de ladrillo parisino.

Hasta dio la casualidad que en el debut coincidieran en el mismo court, el 9 de complejo de Bois de Boulogne. El primero en saltar a la cancha fue Tomás Martín Etcheverry (23 años, 49 del mundo); mientras que inmediatamente después lo hizo Thiago Agustín Tirante (22, 153 en el ranking ATP).

En el caso de Etcheverry, ya consolidado en el circuito profesional, le encontró toparse con el británico Jack Draper (55) todo un desafío para el platense en su segunda aparición en Roland Garros.

Etcheverry arrancó con todo el match para ponerse 4 a 0 arriba en el marcador, pero entró en un bache que le permitió a Draper igualar del primer set. Aparentemente, el británico se exigió más de la cuenta y se resintió de una lesión que arrastra en el hombro y el brazo izquierdo.

Con 22 años y un mes, Thiago Tirante disputó su primer partido de Grand Slam

A tal punto que Draper tuvo que realizar algunos saques desde abajo. La dificultad física de su rival y también que Etcheverry recupere su nivel hizo que se quedara con el primer parcial por 6-4.

En el segundo set se pronunció la lesión del Draper que cuando estaba 1-0 abajo en el tanteador y 0-30 con su saque en el game decidió abandonar lo que le permitió a Etcheverry avanzar a segunda ronda luego de una hora y cinco minutos de juego.

Para Tomy es la primera vez que supera la ronda inicial en Roland Garros, ya que el año pasado había caído en el debut con el serbio Miomir Kecmanovic en tres sets.

En la próxima rueda, Etcheverry tendrá un compromiso sumamente exigente, ya que se estará midiendo con el australiano Alex De Minaur (19), descendiente de padre uruguayo, que en su debut dio cuenta del bielorruso Ilya Ivashka (73) por 6-1, 5-7, 6-1 y 6-3.

Una vez que se acondicionó la cancha salió a jugar Thiago Tirante frente el neerlandés Botic Van De Zandschulp (31 del mundo y vigesimoquinto preclasificado del torneo). Para el tenista platense era la primera vez en un disputar un partido de Grand Slam y a cinco sets. Todo un reto para el pibe de La Cumbre.

Tirante, que se instaló en el main draw del certamen francés tras superar los tres partidos de la Qualy, arrancó de manera explosiva al llevarse el primer set 6 a 2. Luego el neerlandés, de 1,91 metros, empardó las cosas al quedarse con el segundo parcial: 6-4.

Pero Tirante no se amilanó. Siguió jugando su tenis, a veces con algunos errores propios de un debutante en un certamen de esta jerarquía, por lo que se adueño del set por 6-3 ante la sorpresa del público que colmó las gradas del Court 9 en su gran mayoría neerlandés ante un puñado de argentinos.

Tirante no tuvo el mejor comienzo en el cuarto set, ya que rápidamente Van De Zandschulp se puso 2 a 0, pero el platense emparejó las acciones y después quebró. Se adelantó y cerró el juego con su saque: 6-4 tras de tres horas y cinco minutos de partido consiguiendo la mejor victoria de su carrera.

Claro que en el cierre del encuentro se vivió un momento curioso, ya que Tirante no se había dado cuenta que había ganado el partido. A tal punto que fue a buscar la toalla que está en uno de los cestos de los costados de la cancha; mientras que su rival se acercó a la red para entregar el tradicional saludo.

“Estaba tan concentrado que gané y no me di cuenta. Pensé que me ponía 5-3. Me di cuenta porque lo quise ver a él (por Van De Zandschulp) si encontraba tenso y estaba esperándome en la red”, explicó Tirante tras el partido.

En la segunda rueda, Tirante tendrá como rival al chino Zhizhen Zhang (71), quien superó al serbio Dusan Lajovic (53) por 6-1, 4-1 y retiro del europeo por lesión.

Thiago Tirante hizo su bautismo de fuego en un torneo de grand slam con una espectacular victoria / ATP

París, la ciudad luz, se vio iluminado por el tenis y la brillantez del juego de dos platenses como Tomás Etcheverry y Thiago Tirante que dejaron su sello en la segunda jornada de la presente edición de Roland Garros.

Por otra parte, Diego Schwartzman (95) se sobrepuso a un mal inicio y logró el pasaje a la segunda ronda tras revertir su partido ante el español Bernabé Zapata Miralles (38) al imponerse por 1-6, 6-7 (5), 6-2, 6-0 y 6-4 en 3 horas y 37 minutos.

Entre tanto, Pedro Cachín (64) obtuvo otra de las victorias de tenistas argentinos en la jornada al imponerse al austríaco Dominic Thiem (92) por 6-3, 6-2, 6-7 (1), 4-6 y 6-2, después de tres y 51 minutos.

Federico Coria (96) sufrió la única derrota argentina al caer contra el croata Borna Coric (16) por 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3 y 6-3.