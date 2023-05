Aún con los ecos del despojo, Gimnasia retoma las prácticas pensando en el viaje a Santa Fe

Tras la bronca por el error arbitral que privo al equipo de sumar los tres puntos ante Sarmiento, el plantel mens sana retomará hoy los entrenamientos apuntando al compromiso del próximo domingo a las 11 de la mañana en Santa Fe frente a Unión.

Gimnasia no terminó con bajas el partido del sábado, más allá de que Bautista Barros Schelotto terminó con un golpe en una rodilla en una jugada sobre el final del partido en el que recibió una fuerte infracción sobre la zona del banco de relevos. Si bien el traumatismo fue importante, no hay compromiso ligamentario por lo que en principio no está en duda su titularidad en el estadio 15 de abril.

Barros Schelotto tuvo un fuerte golpe, pero no corre riesgo su presencia ante Unión

Chirola Romero tendrá una semana larga para evaluar variantes en la formación titular, que tuvo un par de variantes específicas para jugar ante el “Verde” que quizá no sean válidas para jugar como visitante ante un equipo muy necesitado como Unión. Es por eso que Nicolás Sánchez y Nicolás Colazo podrían pelear por sus regresos al equipo en los lugares que en la última jornada ocuparon Leandro Mamut y Eric Ramírez, con mucho mayor éxito en el caso del juvenil mediocampista ofensivo.

Seguramente no habrá cambios en la estructura defensiva, en la cual Agustín Bolívar atraviesa un buen momento, ahora sin nacho Miramón al lado. Y en defensa, Bautista Barros Schelotto parece haberle sacado una ventaja a Guillermo Enrique (ausente el sábado por una sobrecarga muscular) en el lateral derecho, mientras que Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Matías Melluso hoy son titulares sin discusión.

Un dato a tener en cuenta es que, si bien Gimnasia tiene uno de los arcos más vencidos con 25 goles en contra (solo superado por Racing con 27 y Arsenal, que acumula 26), en cuatro de los últimos 5 encuentros entre Liga y Copa Durso no recibió goles, con el partido en Mendoza como nota discordante.

El plantel viajará a la ciudad de Santa Fe el sábado después del almuerzo y esperará el compromiso del domingo por la mañana alojado en el Hotel Intertower de aquella ciudad. Tras el partido por la Liga Profesional, regresará a nuestra ciudad para subirse a un avión el miércoles y viajar a Brasil para el partido en Goiania el jueves 8 de junio a las 19 frente a Goiás.

TODAVÍA NO HAY ACUERDO POR EL CONTRATO DE IVO MAMMINI

En los últimos días la dirigencia albiazul llevó adelante un encuentro con Uriel Pérez, la cara principal de la representación del juvenil Ivo Mammini cuyo vínculo contractual con el Lobo caduda el próximo 30 de junio.

Si bien hay una diferencia económica importante, en calle 4 siguen siendo optimistas en cuanto a la extensión del contrato del delantero. Ivo Mammini firmó su primer contrato profesional con 17 años en junio de 2020, en lo que se considera una erogación económica alta para un juvenil que provocó que se elevara el piso para la nueva negociación. Además, sus buenos ingresos en este campeonato y los goles convertidos a Argentinos Juniors y Tigre ayudan a que el entorno del jugador se ponga firme a la hora de tratar los números del nuevo vínculo.

Tras la renovación de Tomás Durso, el del delantero es el único convenio que caduca a mitad de año. En cambio, varios jugadores van a entrar al último semestre de vinculación con el club, con Leonardo Morales y Matías Melluso como los casos más importantes. Obviamente, la idea es ir dialogando con ambos jugadores para tratar una continuidad. En el caso de Melluso, ya han existido conversaciones que se han detenido por la situación personal que vivió el lateral en las últimas semanas, aunque seguramente en lso próximos días se retomará el diálogo.

Además, con el último día de 2023 finalizarán los contratos de Cristian Tarragona (que tiene para mitad de año una cláusula de salida relativamente baja, del orden de los 300 mil dólares), Nicolás Contín (hoy incluso fuera del banco, ¿probable salida en junio?), Nicolás Colazo, Maximiliano Comba, Germán Guiffrey, Bruno Palazzo, Tomás Fernández, Franco Torres, Antonio Napolitano y Estanislao Jara, este último a préstamo en Deportivo Madryn.