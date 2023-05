Cómo murió María Rosario: qué dice la autopsia a la joven de 22 años

La trágica muerte de María Rosario Rodríguez, de 22 años, causó un enorme impacto a toda la Ciudad. Tal como informó EL DIA en su edición anterior, la joven platense fue hallada sin vida en el interior de un departamento ubicado en 24 entre 44 y 45, en el barrio de La Loma, y por estas horas, tras el primer informe de la autopsia revelado fuentes oficiales, los investigadores confirmaron que el cuerpo de la víctima no presentaba signos de violencia, ni marcas de un abuso sexual, por lo que se afianza la hipótesis de un consumo excesivo de drogas.

En base siempre a lo informado por fuentes policiales y judiciales, los resultados de la autopsia preliminar -a la que tuvo acceso este diario- revelaron que María Rosario murió a raíz de una “insuficiencia cardíaca” e indicaron además, como se bien se mencionó anteriormente, que no se hallaron signos de violencia en su cuerpo. No obstante, las autoridades no descartan aún ninguna posibilidad y aguardan por el resultado de más pericias para terminar de determinar cómo es que todo sucedió.

El edificio en el que se halló a la platense sin vida. El episodio causó estupor en todo el barrio / S. Casali

“Queda pendiente de ulteriores pericias el análisis de órganos y las correspondientes pruebas de análisis Toxicológicos”, se especificó en el parte del informe que se realizó ayer por la mañana en la morgue policial de La Plata.

En medio de la conmoción que generó el fatídico episodio, el caso es investigado como “averiguación de causales de muerte”, y quedó en manos de la UFI N° 5 a cargo del fiscal Juan Menucci del Departamento Judicial de La Plata. Cabe recordar que la Policía identificó a tres hombres que estaban en el lugar ya que los mismos dijeron que se realizó una “fiesta y que estuvieron bebiendo, consumiendo estupefacientes y escuchando música” hasta avanzadas horas de la madrugada.

En el departamento la pesquisa incautó cocaína y marihuana y ahora se esperan los resultados de laboratorio para conocer qué sustancias ingirió la joven de 22 años, su deceso es compatible con la ingesta de estupefacientes.

“OLOR A MARIHUANA”

Ayer en horas de la mañana el barrio de 24 entre 44 y 45 amaneció en medio de la angustia y estupor que significó conocer los detalles de la muerte de una joven de apenas 22 años. Si bien los vecinos habían advertido la presencia de los agentes policiales y ambulancias, se vieron sorprendieron por los pormenores del fallecimiento que se investiga y que aún mantiene algunos interrogantes.

En diálogo con EL DIA, vecinos y habitantes del inmueble coincidieron en sus testimonio en el “olor a marihuana” que se pudo advertir durante el fin de semana en los pasillos. “Se escuchaba música y había olor a marihuana en los pasillos”, dijo Silvia, una de las mujeres que dio su palabra sobre lo sucedido. Si bien dijo que estuvo ausente durante el feriado largo, se enteró de que la víctima fatal “es una chica que vino de visita a un departamento de alguien que lo alquiló de forma temporaria”, comentó.

María Rosario, la víctima

Por su parte, otra vecina, que se identificó como Sabrina, contó que “hubo mucho olor a marihuana durante todo el fin de semana y luego nos encontramos con esto. Se ve que se pasaron de droga. A la chica no la pudieron reanimar”, dijo.

También reveló que es el único departamento que se alquila de forma temporaria y que “no se escucharon ruidos fuertes, fue lo habitual. No fue una fiesta clandestina. Lo único que llamó la atención fue el olor a marihuana, por eso le avisé al consorcio”, concluyó la mujer. Cabe recordar que en el domicilio donde se encontró a María Rosario se secuestró un frasco con sustancia vegetal símil marihuana, cortes de envoltorios de nylon conteniendo sustancia polvorienta en color blanco símil a cocaína y una balanza de precisión, claves en la investigación.

MENSAJES DE DOLOR

Tras la confirmación de su deceso, amigos y allegados de María Rosario Rodríguez se expresaron en redes sociales con mensajes cargados de dolor. “Gracias por nunca soltarme la mano, yo tampoco lo voy a hacer, estés donde estés, siempre voy a estar con vos. Te amo hasta el cielo. Nunca vas a dejar de ser mi re amor. Perdón por no poder cuidarte más”, escribió una chica.

“Que descanses Rori, para siempre en mi corazón”, fue otra de las dedicatorias de dolor a la joven.