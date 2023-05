VIDEO. “No soy un depravado”: el docente condenado rompió el silencio

Lucas Manuel Puig habló por primera vez ante el Tribunal. El docente de música condenado en primera instancia a 35 años de prisión por abuso sexual de dos menores de edad en un jardín de infantes de La Plata, rompió el silencio que mantuvo ante los jueces que lo condenaron en la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. “No soy un depravado como me han llamado, soy inocente”, afirmó Puig ante los jueces Victor Violini, Ricardo Maidana y Carlos Ángel Natiello.

El encuentro celebrado ayer había sido pedido por los abogados defensores del docente condenado, Gastón Nicocia, Alberto Daniel Apaz y Adrián Enrique Fernández, quienes solicitaron esta audiencia para informar y defender técnicamente los argumentos que habían utilizado en el recurso respecto de cada uno de los agravios que expusieron en el escrito de apelación.

Cabe remarcar que Puig habló una sola vez en el proceso. Fue cuando la fiscal Virginia Bravo, al inicio de la causa en el año 2010, le tomó una ampliación de su declaración indagatoria. Desde entonces, luego de 13 años, volvió a tomar la palabra en una sede judicial.

“Soy profesor de música, no abusador de menores”. Así se presentó el acusado, que en el inicio de su testimonio ante el Tribunal. Y en esa línea además remarcó “que de ningún modo es un perverso o un violador como lo han tildado”.

En su declaración agregó: “Tengo 4 hijos, tengo hermanos, amigos, juego al fútbol y no soy un degenerado”. Y continuó: “Yo no soy abogado. Soy maestro de música. Y este proceso después de esta denuncia que fue sorpresiva me fue convirtiendo de a poco en un seudo abogado. Y no me gusta eso porque yo soy maestro de música”, volvió a pronunciar el acusado.

“Amo ser docente”

Antes del cierre, los jueces le volvieron a conceder la palabra a Lucas Puig. En contexto expresó: “Amo ser docente. Trabajé en muchas instituciones educativas hasta que me denunciaron. Estuve 5 clases en el San Benjamín. Declaré ante la fiscal Virginia Bravo todo y me defendí durante 13 años. El abuso sexual no existió y debe ser probado con prueba”.

En su relato Puig repasó lo sucedido en el juicio oral con respecto al material que había presentado como prueba: “Con respecto al video de la fiesta de fin de año en el 2009, lo trajimos para poder mostrar al tribunal que yo daba clases de música y todo lo que habíamos realizado. En ese video mostramos cuánto disfrutábamos todos, haciendo lo que se hace en un jardín de infantes, que es jugar Y no abusar chicos”.

Por último en el final de su declaración, dijo: “Confío en la Justicia a pesar de las cosas que explicaron mis abogados. La gente que está afuera es la que da fe de mí”.

Por su parte familiares de las víctimas expresaron su descontento contra el profesor de música y a los gritos exclamaron: “Mi hijo no vino para no cagarte a trompadas, violador, te vas a acordar de los ojos de mi hijo toda tu vida”, fueron algunas de las voces que se escucharon en la sala.

La defensa de Puig

Los abogados defensores creían importante poder verbalizar todas estas cuestiones que fueron mencionadas en la presentación teniendo en cuenta cuestiones tales como “la actitud del Tribunal”, indicaron a EL DIA. En este sentido expresaron: “Ha sido una emboscada judicial, el tratamiento respecto de la prueba, la actitud respecto del Tribunal de sostener una violencia institucional inusitada, no solamente con testigos de cargo y de descargo -los de la defensa- limitándonos, además, en cuanto tiempo íbamos a tener para alegar, interrumpiéndonos en el transcurso de un interrogatorio, que es gravísimo porque lo que nosotros trazamos como abogados defensores es una estrategia de pregunta y respuesta para poder repreguntar y el Juez pueda valorar esa situación”.

“Esta situación claramente demarcaba, entre otras cosas, un prejuzgamiento y una subjetividad propia de un órgano que por naturaleza tiene que ser imparcial”; así lo manifestó Gastón Nicocia a este medio al término de la audiencia.

Cómo sigue el caso

Finalizada la audiencia cargada de tensión y dramatismo, ante el Tribunal de Casación Penal, la Fiscal Alejandra Marcela Moretti presentó un “Memorial” frente al recurso de la defensa.

La causa continúa estando en estudio para los Jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal. La misma había sido radicada allí en el mes de noviembre del 2022 por lo que el Tribunal tiene un plazo de seis meses para contestar; fecha que se cumpliría en los últimos días del mes en curso.

De no ser así, la Sala podría disponer de una prórroga de hasta seis meses más para resolver; teniendo un pronunciamiento recién para el mes de noviembre. Esto no significa que el Tribunal no pueda resolver antes el petitorio. Sin embargo, luego de la contestación del “Memorial”, que debe realizar los abogados defensores de Lucas Puig, la sentencia podría darse a conocer en cualquier momento.