VIDEO, MINUTO A MINUTO.- La histórica coronación de Carlos III: el rey y Camila ya están en la Abadía de Westminster

El eterno heredero será ungido hoy y bendecido a los 74 años, tras el dilatado reinado de su madre, la reina Isabel II, que antes de fallecer el pasado 8 de septiembre, despejó las dudas -por si existieran- respecto de quién sería su sucesor.

Por descubrir queda ahora cómo será el nuevo monarca, un hombre con una popularidad inferior a la de su hijo William y un pasado controvertido, que se enfrenta al desafío de sustituir a una de las soberanas mejor valoradas, y ante una opinión pública muy dividida.

Para soportar el peso de la corona, contará, eso sí, con la inestimable ayuda de la reina Camilla, la mujer con la que encontró la estabilidad y con quien proyecta una imagen de pareja serena, ajena a los escándalos que los acompañaron durante los últimos años de la desaparecida princesa Diana, y que tanto daño hicieron a la Corona británica.

El minuto a minuto de una celebración histórica:

6:50 Carlos III y Camila llegaron a la Abadía de Westminster

El cortejo llegó a la Abadía de Westminster, donde Carlos III será coronado rey. Junto a Camilla, tras finalizar la Procesión del Rey, ambos esperaron dentro de la carroza hasta que se hicieran las 10:53 (hora local) para ingresar, mientras sonaban las campanas de la abadía. A la hora pactada Carlos fue recibido por la familia real y los invitados especiales.

6:40 La llegada de los miembros de la familia real a Westminster

La familia real llegó a la Abadía de Westminster para presenciar la coronación de Carlos III. Fueron muy aclamados por los presentes el príncipe William, su esposa Kate, la princesa Ana y el príncipe Harry.

6.5 La Procesión del rey

Dio inicio la Procesión del rey, donde Carlos III y la reina Camilla se dirigen en el carruaje estatal Diamond Jubilee. El viaje será desde el Palacio de Buckingham a la abadía de Westminster, en donde serán coronados. En cuanto a la vestimenta, Carlos porta una capa de terciopelo, que es la misma que utilizó su abuelo, el rey Jorge VI. Los soldados que se alineaban en The Mall frente al palacio presentaron armas y gritaron “Dios salve al rey” mientras el carruaje tirado por caballos pasaba entre los vítores de miles de espectadores.

The National Anthem plays as the King’s Procession from Buckingham Palace to Westminster Abbey begins.



There is a light drizzle of rain, but that isn’t enough to dampen the spirits.#Coronation pic.twitter.com/LOClwLnzpl