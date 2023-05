Asaltaron un comercio a metros de la Estación

Los hechos de inseguridad no dan tregua en la Región a tal punto que tanto vecinos como comerciantes denuncian diaramente ser víctimas del delito bajo diferentes modalidades, y sin discriminación de horario. En este contexto alarmante durante la madrugada de ayer se reportó un nuevo ataque a un local cercano a la Estación de Trenes.

En base siempre a la denuncia policial a la cual tuvo acceso este diario, el golpe delictivo tuvo lugar en el comercio de rubro papelera ubicado en calle 2, entre 44 y 45.

Según relató el dueño y damnificado, fue “cerca de las 02:00 am que recibió un llamado telefónico por parte de la empresa alarma del local, informándole que se disparo la alarma con el sensor de las puertas”. Pese a esa advertencia, no lograron detectar la presencia de los ladrones a través de las cámaras de seguridad colocadas en las inmediaciones.

“Indiqué que vayan a ver que ocurría, pero no me contestaron más”, señaló el hombre que tras ese hecho, continuó durmiendo sin sospechar que en realidad la alarma le indicaba un ataque que finalmente se concretó. “Vuelvo a recibir un llamado telefónico siendo las 07:30 am. de un vecino comerciante que abre un poco más temprano. Cuando contesté, me comenta que habían dos sujetos en la puerta de la papelera donde uno se quedó en la vereda y el otro sujeto ingresaba y salía varias veces del local”, relató.

Fue en ese momento que se dio aviso al 911 al tiempo que el propietario emprendió viaje hacia el inmueble. “Al arribar cerca de las 08.00 am. ya se encontraba el móvil policial en la puerta y otros empleados que llegaron un poco más temprano. Ahí el dueño constata que la puerta de la cortina metálica estaba forzada, no así la puerta de ingreso al local, ya que la dejan sin llave”, describieron.

Asimismo al ingreso detallaron que “no había desorden en el lugar”, pero al revisar constata el faltante de la parte inferior de la caja registradora, con la cantidad aproximada de $10.000 mil pesos en efectivo. Esto llenó de bronca e indignación al damnificado que ante la presencia de los agentes, luego continuó con la correspondiente denuncia. Por estas horas las autoridades intentan dar con el paradero de los ladrones que, según indicaron vecinos, “son los que andan siempre por la zona”.