Bruce Willis, su enfermedad y la emotiva carta que le escribió una de sus hijas

Bruce Willis mantiene en vilo al mundo, luego de conocerse a principios del año pasado que sufría afasia. La enfermedad que ataca a la capacidad verbal, luego se transformó en demencia y el famoso ya está retirado de las cámaras y el ojo público.

Su familia, sus amigos y seres queridos permanecen a su lado, sosteniendo a quién fue sinónimo de fortaleza y hoy no puede reconocer ni a su madre, debido a su salud. En este contexto es que la tercera hija que tuvo con Demi Moore, Tallulah Willis, compartió un escrito en la revista Vogue para contar cómo vive la familia y ella misma este proceso.

El primer fragmento se refiere a la vida que llevaron ella y sus hermanos, en medio de la explosión mediática de sus padres, quienes llegaron a recaudar más de 450 millones de dólares. La atención de la prensa y los comentarios crueles marcaron a fuego a una joven adolescente de 11 años, en ese entonces.

“Estaba en mi torpeza adolescente, de pie junto a mi famosa y hermosa madre. Entonces, me encontré con comentarios, cientos de ellos, palabras que simplemente ardieron fuera de pantalla. ‘Vaya, parece deforme. Mira su mandíbula de hombre, parece una versión fea de su padre. Su madre debe estar decepcionada’. Recuerdo el silencio sepulcral que reinaba en la sala”, reveló.

“Desde pequeña me enseñaron a hacer todo lo posible para evitar la conversación. Mis hermanas y yo aprendimos a tumbarnos en el suelo de la camioneta bajo nuestras chaquetas, a escabullirnos por las puertas traseras de los restaurantes”, recordó Tallulah Willis.

Pero los últimos años, acompañada por el sostén que encontró en terapia, la vida no fue fácil. Su padre rearmó una familia, se casó con Emma Heming y tuvieron hijos. La pandemia, su propia separación de quien sería su futuro marido y la enfermedad de su padre hicieron que dejara de lado su bienestar, sin atender que ella misma estaba enferma.

La enfermedad de Bruce tiene un antecedente que, en ese momento, pasó desapercibido y podría haber cambiado su condición actual: “Yo sabía que algo iba mal desde hacía mucho tiempo. Empezó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuyó a la pérdida de audición de Hollywood. Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y a veces me lo tomaba como algo personal. Había tenido dos hijos con mi madrastra, Emma Heming Willis, y yo pensaba que había perdido el interés por mí. Aunque esto no podía estar más lejos de la realidad, mi cerebro adolescente se torturaba con algunas matemáticas defectuosas: "No soy lo bastante guapa para mi madre, no soy lo bastante interesante para mi padre”

“La verdad es que yo misma estaba demasiado enferma para soportarlo. Durante los últimos cuatro años, he padecido anorexia nerviosa, de la que me he resistido a hablar porque, tras conseguir la sobriedad a los 20 años, restringir la comida me ha parecido el último vicio al que podía aferrarme”, describió Tallulah.

“No fue fácil crecer en una familia tan famosa, luchando como lo hice para encontrar un resquicio de luz entre las largas sombras que proyectaban mis padres. Pero cada vez más a menudo siento que estoy de pie en esa luz. En abril, mi hermana mayor Rumer tuvo una niña, Louetta, y mis padres se convirtieron en abuelos. Hay una pequeña criatura que cambia cada hora, y hay algo que ocurre con mi padre que puede cambiar tan rápida e impredeciblemente. Es un momento único y especial en mi familia, y estoy muy contenta de estar aquí”, cerró.