Qué dijo la Provincia sobre el posible adelanto de vacaciones de invierno por el brote de bronquiolitis

¿Adelantan las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires a raíz del brote de bronquiolitis que se viene registrando desde hace algunos días? Así lo deslizó quien fuera ministro de Salud durante el gobierno de Daniel Scioli, Claudio Zin, quien lo deslizó a través del canal La Nación+.

Concretamente, dijo que debido a la gran cantidad de casos que se vienen dando las autoridades bonaerenses evaluaban la posibilidad de adelantar el receso invernal como una medida para contrarrestar la propagación de este tipo de infección respiratoria que afecta en mayor medida a los más chicos.

Sin embargo, desde Provincia salieron a desmentir de manera contundente y el encargado de hacerlo fue el propio ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien a través de su cuenta en Twitter aseguró: "Si no pueden hablar sin mentir, pasen música".

La semana pasada, Kreplak afirmó que estábamos "ante la peor epidemia de bronquiolitis que tengamos registro", por lo que pidió "ser cuidadosos, no ir a guardias si no es indispensable y no mandar a chicos a la escuela si tienen síntomas respiratorios para evitar contagios".

Y que este brote además se da "en un contexto además en el que hay pocos pediatras".