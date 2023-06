El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió a responder las críticas que la vicepresidenta Cristina Kirchner formuló ayer durante un acto en Santa Cruz al afirmar que "los que amenazan son canallas. Yo no lo soy".

"Sólo advertí: si no podemos acordar, recurriré a la Justicia Electoral", agregó en declaraciones a la prensa, después que Cristina cuestionara que desde el propio oficialismo hubiera dirigentes que pensaran en recurrir al "partido judicial".

"La señora hace 20 años que me conoce", continuó, y afirmó "me ha mandado a hacer todo tipo de trabajos y jamás dije que no. Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo por ella. Todos los que me haya pedido hacer los he hecho". "La amenaza sólo la hacen los canallas y yo no soy un canalla. No se lo acepto", apuntó.

Más críticas de Aníbal Fernández a Cristina Kirchner

"Lo que hice fue advertir que tenemos que acordar entre nosotros y, si no lo podemos acordar, voy a recurrir a la Justicia Electoral. ¿Qué es esto del partido judicial?", dijo Fernández al ingresar a la 49na. reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur que se realiza en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires.

Se refirió así al comunicado del PJ bonaerense de esta semana y a declaraciones de ayer de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quienes cuestionaron al sector que impulsa la precandidatura presidencial de Daniel Scioli por haber planteado que judicializarían la definición de listas en territorio bonaerense si no se respetaba el piso de representación establecido hacia adentro del espacio para la conformación de las nóminas de Unidos por la Patria.

"Mi objetivo es poner las cosas como corresponden en el lugar que corresponden. Yo no pienso manejarme con agravios", dijo hoy el ministro de Seguridad, y afirmó que "la situación en la que nos encontramos es una situación muy particular, no hay forma de que podamos resolverlo si no se define quién es específicamente el que va a ser el que lo conduzca".