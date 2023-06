La madre de Cecilia emitió su "voto bronca" y convocó a una ceremonia para "despedir" a su hija

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, la joven buscada desde el 1 de junio en la ciudad de Resistencia, emitió su "voto bronca" y convocó para mañana a una ceremonia con el fin de "despedir" a su hija, debido a que "ya no hay esperanzas" de encontrarla con vida dado que está "confirmado de que fue una trampa para matarla".



La mujer ingresó a las 10.30 de esta mañana a la escuela secundaria 54 "Pablo Ricchieri", situada en avenida 9 de Julio 3140 del barrio La Liguria, en la capital provincial, donde fue acompañada por tres policías hasta la mesa 248 en la cual sufragó. Mientras realizó la fila, Gloria recibió abrazos y accedió a los distintos pedidos de selfis de las personas que también se acercaron a votar. "¿Por qué Dios se llevó a mi hija de esta forma?", le preguntó a una mujer mientras le hablaba al oído y la abrazaba.



Tras emitir su voto, la "encargada de la escuela" la acompañó tomada del brazo hacia la salida, pero previamente saludó a todos los presidentes de mesa y fiscales, quienes en muchos casos también la abrazaron y estrecharon sus manos.



"Fuerza, mamá", "fuerza, señora", fueron en su mayoría las palabras que recibió Gloria mientras caminó por el establecimiento, donde continuó tomándose fotos con las personas que así se lo pedían, hasta que finalmente salió tras ser aplaudida, por lo que ella les agradeció el gesto a todos los presentes.



En la vereda del colegio, Gloria remarcó que "esto es un voto bronca", ya que aseguró que fue "la primera vez" que votó. "Esto es un voto bronca, es la primera vez que votamos, Cecilia era como yo, no creía en la política", afirmó la mujer, quien insistió: "Toda mi familia, mi hermano menor, mis dos hijas y yo nunca participamos en política porque no creemos".



La mujer convocó para mañana a las 16.30 a una "ceremonia para recordar a Cecilia, para que la genta la conozca", en la plaza 25 de Mayo. "Mañana no es exactamente una marcha, va a ser una cosa muy silenciosa, invité a muchos artistas, invité al circo porque lo que quiero es hacer una reunión para despedir a Cecilia porque ya está confirmado prácticamente de que fue una trampa y de que estuvo armado para matarla, así que ya no hay esperanzas, ni la más mínima", expresó.



Según la madre, van a preparar "un video, audios para que se conozca el perfil de Cecilia, de quien dijo que "ella misma se definía como un adulto chiquito". Además, Gloria agradeció el apoyo de "la gente", lo cual lo consideró "increíble" porque la "llaman de todos lados, incluso en Uruguay harán una ceremonia" para recordarla.



Gloria aseguró que "están queriendo sacar el lugar del crimen hacia otro lado y que no sea la casa" de Emerenciano Sena y Marcela Acuña y que están "queriendo pedir pericias psicológicas al hijo para hacerlo pasar como inimputable", por lo que consideró que "están queriendo embarrar la cancha, hay una impunidad tremenda". "Personalmente nunca la voy a despedir (a Cecilia), nunca la voy a soltar, pero su mamá tiene más huevos que todos los hombres de este planeta y va a ir hasta las últimas consecuencias", concluyó con lágrimas en los ojos.