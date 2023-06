Estalló el DT de Vélez tras la derrota con Racing: "Si quieren que nos vayamos a la B, que avisen y no competimos"

El entrenador de Vélez Sarsfield, Marcelo Bravo, cuestionó el desempeño arbitral de Leandro Rey Hilfer en el encuentro ante Racing Club de este sábado por la noche y sostuvo que "si quieren que Vélez se vaya a la B (Nacional) que avisen y no competimos".



"Estamos jugando contra todos. Si quieren que Vélez se vaya a la B (Primera Nacional) que avisen y no competimos", manifestó el técnico interino de la entidad de Liniers, una vez concluido el cotejo en Avellaneda en el que perdió por 2 a 1.



El árbitro Rey Hilfer mostró un polémico rendimiento en el partido, al cobrar un penal para el equipo local por una pequeña sujeción de Leonardo Jara. Aunque en el área contraria no penó del mismo modo y obvió una infracción al paraguayo José Florentín, de parte del lateral Facundo Mura.



"Tuvimos dos penales que el árbitro (Rey Hilfer) no nos cobró y así es imposible. Hubo dos acciones que podían ser el empate o la victoria de Vélez" reclamó el DT que asumió el cargo, tras la salida de Ricardo Gareca.



Lo cierto es que el club de Liniers acumuló durante esta jornada su duodécimo cotejo sin ganar (seis empates, seis derrotas) en el torneo doméstico. En el lapso de casi tres meses, el 'Fortín' apenas ganó un partido por Copa Argentina (5-1 a Deportivo Español) para avanzar a los 16vos. de final de ese certamen federal.



"Hay que levantar la cabeza y seguir. Hoy hicimos más que el rival y el árbitro dejó pasar dos penales claros" insistió Bravo.



Vélez, con apenas 18 puntos y ubicado en la penúltima colocación de la tabla, visitará el jueves a las 17.00 a Tigre, en uno de los compromisos válidos por la 21ra. fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).