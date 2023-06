Polémica en el Hospital de Romero por una placa sobre salud mental, que reabre un viejo debate

El cierre de una sala del área de salud mental del Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Alejandro Korn" de Melchor Romero, en La Plata, seguida de la colocación de un cartel alusivo a la medida, adoptada por el gobierno de la Provincia, derivó en respuestas de distintas asociaciones de médicos psiquiatras y se desató una fuerte polémica.

"Desde finales de la década de 1960 hasta abril de 2023, funcionó aquí un pabellón de encierro manicomial. En el día de la fecha, se cierra definitivamente como espacio de vulneración, destinado a nuevos usos para garantizar derechos a nuestro pueblo", versa el texto del cartel colocado en el lugar.

La placa, que lleva la rúbrica del gobierno provincial, agrega respecto de la medida: “En la memoria de cientos de personas que vivieron sobrevivieron y murieron aquí. ¡Manicomio Nunca Más!”

El enunciado despertó el rechazo de distintas entidades que nuclean a los profesionales psiquíatras como la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y la Asociación Gremial de Psiquiatras de la Capital Federal (AGP), además de profesionales desde distintas ciudades del país, que coincidieron en la oposición a la "comparación tácita" con centros de detención ilegales.

Para la AAP, “el cierre de una sala de internación fue coronado con la instalación de un texto agraviante por lo que intenta insinuar”. La asociación señala que "asilar y el consecuente hacinamiento, fue una distorsión producida por la absoluta falta de respuesta terapéutica".

"A partir de los avances de la psicofarmacología y los programas de salud mental comunitaria que se iniciaron en la década del 1960, fue posible iniciar el camino que hoy recorremos en forma vigorosa, hacia una salud mental moderna. Asumir, como se insinúa, que los psiquiatras que trabajaban en esos tiempos son cómplices de violaciones a los Derechos Humanos es una provocación a la que nos hemos acostumbrado, pero no podemos dejar pasar ni normalizar”, cuestionó.

Planteó además que "esto no hace más que demostrar una vez más el doble estigma en la salud mental: por un lado, los que padecen la enfermedad y, por el otro, los lugares y los médicos psiquiatras que las atienden. No hay instituciones perfectas, pero cerrar salas de internación en hospitales cuando no tenemos dónde derivar a los pacientes es un error e incluso se contrapone de manera directa con la Ley de Nacional de Salud Mental cuando la norma prevé que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales”.

Por su parte, la APSA retrucó que “no es lo mismo una sala de internación psiquiátrica que un centro clandestino de detención y tortura”, al tiempo que consideró el oficial enunciado como "un gesto autoritario". Y añadió que “no es cerrando dispositivos que se construye una nueva concepción en la atención de los trastornos mentales. No es con carteles autocelebratorios que se sientan las bases de un modelo comunitario de comprender, cuidar y promover la salud mental”.

En tanto, la AGP convocó a “romper con la vana ideologización y grieta” tras la colocación del cartel en el Hospital de Melchor Romero. “Hoy, todos estamos abocados al tratamiento de los trastornos mentales graves de la mejor manera posible”, indicaron. Además, cuestionó que “el prejuicio ideológico enmascara la grave crisis sanitaria y la vulneración de derechos cuando se niega la atención psiquiátrica, se miente sobre las verdaderas funciones de una institución de internación y se cierran hospitales especializados en salud mental, lo que deja sin recursos asistenciales al paciente y su familia”.

En medio de las repercusiones, por caso, Nicolás Kerschen, ex vicepresidente del Colegio de Médicos de Neuquén-Distrito IV y psiquiátra del Hospital de San Martín de Los Andes, manifestó su rechazo al cierre de salas al señalar que "esto es ideologizar la opinión de la población". "Es un camino inverso hacia la búsqueda del cese del sufrimiento de tantos pacientes y sus familias. Los psiquiatras necesitamos del apoyo de la comunidad para nuestra labor y no que nos vean como antiderechos", comentó.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que no se trató de un cierre de sala sino de una redefinición del funcionamiento del espacio y de otra atención a los usuarios en concordancia con la nueva ley de salud mental. La ley, sancionada en 2010 y promulgada en 2013, fue objeto de grandes polémicas en el plano de la salud mental con respecto a la situación de los pacientes de los centros neuropsiquiátricos. En ese sentido, la cartera bonaerense definió la medida como parte de “un cambio del modelo de atención”.

En esa línea, especificó que los pacientes fueron derivados a casas construidas en cercanías del hospital platense que funcionan como espacios educativos, lúdicos y con actividades artísticas y culturales. "Son medidas en el marco de la plena implementación de la ley de salud mental bajo el programa Buenos Aires Libre de Manicomios. Lo que se cierran son los dispositivos de larga estadía (20/30 años de vivir en un manicomio) para quienes no tienen ese criterio de internación. Son personas que pasan a vivir en casas de medio camino o, directamente, reinsertadas en la sociedad. No se pierden camas o plazas para tratamientos agudos y, además, estamos abriendo camas en hospitales generales: más de 60% en tres años, donde llegan muchas urgencias a diario", comunicó.