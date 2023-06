"Los noventa minutos más largos de mi vida": dramático relato del hijo de Ramón Díaz

Sabido es que lamentablemente, el pasado 13 de mayo un trágico accidente atravesó a la familia de Ramón Díaz. En el momento en el que Al Hilal jugaba por la final de la Copa del Rey de Campeones en Arabia Saudita, su hijo Michael sufrió un choque donde fallecieron su esposa Bárbara Oliver y un ex bombero. Así, cuando la familia trata de recomponerse, el hijo mayor del DT, Emiliano Díaz, confesó: “Los primeros dos meses, no estuve con él. Y la verdad que era difícil no poder estar para darle un abrazo”, reveló, al tiempo que agregó: “Gracias a Dios, mi viejo pudo venir y acompañarlo. Y ahora que estoy con mi hermano, siento un alivio muy grande, pero uno no está preparado para estas cosas”, aseguró.

Seguidamente señaló: “Yo me enteré el mismo día del partido y se lo comuniqué a mi viejo después de la final. Fueron los noventa minutos más largos de mi vida”, reconoció.

Finalmente, la familia Díaz ahora buscan la manera de sobrellevar el dolor: “Ahora tenemos que tratar de estar fuertes por él, por mi sobrino, para que salgan para adelante, por toda la familia porque se sufre mucho. No preguntar el por qué a Dios, sino buscar las fuerzas suficientes para estar fuertes por mi sobrino y por él, teníamos una vida casi perfecta y nos dio un golpe duro”, confesó el hijo de Ramón Díaz. Y reveló que su padre es quien más fuerte se ha mostrado ante esta tragedia.