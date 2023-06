La alta gastronomía internacional volvió a situar a otro platense al tope de los reconocimientos. Se trata de Pablo Sacerdotte, nacido en Gonnet y apasionado de los vinos -así se definió-, quien recibió el premio a mejor metre (maître en francés o jefe de sala) de Cataluña por su desempeño en el restaurante Cocina Hermanos Torres de la ciudad Barcelona. El galardón fue entregado nada menos que por la prestigiosa Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición (ACGN).

Tras recibir el premio, Pablo, nacido y criado en Gonnet, dialogó con EL DIA, en donde deslizó varios aspectos que reflejan la relevancia del reconocimiento obtenido. "La Academia realiza una premiación anual de gastronomía, en donde existen diferentes ternas. Los académicos proponen a las personas, se hacen votaciones y eligen a los ganadores", explicó. Según precisó, "el cuerpo de académicos está integrado por la alta sociedad catalana, que representa a distintos actores de la gastronomía, incluso periodistas, por lo que hay múltiples ternas".

En esa línea, señaló que "Barcelona es la cuidad referente de España en gastronomía junto con San Sebastián". "Cataluña, a nivel región, es impresionante por su ubicación mediterránea, aquí cambiaron la historia de la gastronomía", expresó. Y agregó que "tengo la suerte de haber trabajado en uno de los restos más renombrados, en donde han ganado estrellas Michelin".

"En realidad trabajé en los dos restaurantes más importantes de Barcelona", dijo. Asimismo comentó que "seguramente sea la primera persona no catalán en ganar el premio de la Academia". "Mi discurso fue en castellano, y ellos son muy catalanes. Mi mujer y mis hijos también lo son", sostuvo.

“Súper orgulloso de ser platense”

Conmovido por el logro, Pablo habló también de sus sensaciones y de sus fibras íntimas que lo remiten ineludiblemente a su ciudad, La Plata. "Estoy super orgulloso de ser platense, de representar a mi ciudad, a mi pago chico, y, por supuesto, a mi país", aseguró.

Pablo recordó su paso por la Ciudad, de donde emigró poco después de cumplir 20 años para dedicarse de lleno al mundo de la gastronomía. "Soy de Gonnet, nací y me crié en el barrio. Incluso mi vida deportiva la hice en Universitario, salvo en fútbol, en donde estuve en el Centro de Fomento de Gonnet, que es donde tengo más arraigo y de donde son mis amigos de la vida". También rememoró su paso por la "Media 12 y la Primaria 36, por la Facultad de Derecho, por Metro y Wilkenny”, en donde trabajó de muy chico. "A los 22 me fui al sur y despegué", recordó.

A modo de celebración, confesó que "estoy súper orgulloso de ser platense”. Hincha de Estudiantes, dijo que “no conozco UNO, pero sé que voy a estar ahí". Por otra parte analizó que "nadie es profeta en su tierra y hay mucha gente que hace buenas cosas en el país y nos hace bien, además del ego, a las personas que nos quieren". "Y quiero destacar que los argentinos estamos haciendo las cosas bien en el mundo. Mauro Colagreco es un orgullo para todos", remarcó sobre otro platense híper reconocido en la gastronomía internacional, ganador de tres Estrellas Michelin.

Trabajar en hacer feliz a la gente

La gran pasión de Pablo son los vinos y es por eso que se especializó como sommelier en Mendoza, como no podía ser en otro lugar, aunque también vivió un tiempo en el sur del país. Su experiencia en México también fue clave en su trayectoria.

"En mi evolución, soy sommelier de formación. Trabajo con vinos desde hace muchos años, es una parte muy importante para mi, es mi pasión", dijo. A su vez, destacó que "el metre debe ser una persona muy holística, porque tenemos personas de todo el mundo, Barcelona es muy cosmopolita. Por eso también es muy importante el idioma. El inglés y el francés son una suerte de lenguas universales”.

"Entendiendo que vengo de Argentina, no tengo una formación vintage de cómo llevar una sala, lo fui adaptando al estilo de sala que quisimos tener", analizó. En ese sentido, destacó que "mis jefes en Hermanos Torres me dan la oportunidad de formar parte de la impronta del restaurante".

Según definió sobre su actividad, "el metre es el nexo coordinante en los restaurantes en esa relación de sala y cocina, debe tener un conocimiento general y profundo sobre muchísimos aspectos, la comida, el ambiente, porque hay que pone la cocina en escena, servir el vino, atender gente, siempre con un rol responsable".

Feliz por el calibre del galardón, Pablo mostró gratificación hacia sus afectos, “con mi esposa y dos hijas, y con mis padres que están en La Plata”. “No estuve en navidades y momentos claves por dedicarme a la gastronomía, pero siempre tuve un equipo que me permitió seguir en lo que me gusta y que me perdonó por no estar en esos momentos. Son ellos”. Al respecto, sentenció que la dinámica de la actividad que lo apasiona tiene que ver con “trabajar sobre la felicidad de la gente”.