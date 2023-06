Elecciones 2023.- Sergio Massa y Agustín Rossi es la fórmula del oficialismo: bajaron a Wado De Pedro y Daniel Scioli

El ministro de Economía, Sergio Massa, será el candidato de unidad de la coalición Unión por la Patria (UxP), informó esta noche oficialmente esa fuerza política.



Massa estará acompañado en la fórmula por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, anunció UxP a través de la cuenta que la red social Twitter.



"Unión por la Patria tiene lista de Unidad. Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones. Nuestro candidato a presidente será Sergio Massa y lo acompañará como candidato a vicepresidente Agustín Rossi", dice el texto.



Además, desde la cuenta se reconoció "a los compañeros Eduardo "Wado de Pedro y Daniel Scioli que apostaron a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por sobre lo individual".



De Pedro y Scioli habían anticipado su voluntad de ser candidatos a la presidencia por el espacio.



De esta forma, la coalición oficialista concurrirá a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto con una lista de unidad.

Nuestro candidato a presidente será @SergioMassa y lo acompañará como candidato a vicepresidente @RossiAgustinOk.



Reconocemos a los compañeros @wadodecorrido y @danielscioli, que apostaron a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por sobre lo individual. — Unión por la Patria 🇦🇷 (@unionxlapatria) June 23, 2023

EL INDICIO DE WADO DE PEDRO AL POSTERGAR LA OFICIALIZACIÓN

Un día después A 24 horas de que el ministro del Interior, Wado De Pedro, lanzara su precandidatura presidencial por Unión por la Patria (UxP), el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, iba a quedar formalizado esta tarde como su compañero de fórmula a través de la publicación de un video en las redes sociales.

"El video ya está grabado: se publica esta tarde", decían esta mañana fuentes cercanas a los flamantes precandidatos, quienes detallaron que el spot se elaboró ayer durante el cónclave que mantuvieron en el Complejo C de Chacarita.

Lo cierto es que las negociaciones hasta último momento truncaron el posteo.

EL IDA Y VUELTA DE GRABOIS

El dirigente social Juan Grabois anunció hoy que no será precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP) y que brindaba su apoyo a la postulación del ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Ante la decisión de que Sergio Massa sea el candidato a presidente, el dirigente de Frente Patria Grande señaló: "No estoy de acuerdo con la decisión que tomaron. Nosotros, como parte de UP vamos a ir a las PASO con mi candidatura a presidente".

“Nosotros dijimos que si Wado era candidato a presidente, nosotros nos bajábamos, como es el señor Sergio Tomás Massa, nosotros somos candidatos. Nosotros vamos a hacer otra lista dentro de UP. Tenemos el derecho constitucional. Salvo que nos quieran impedir hacerlo. No habrá una lista de unidad, habrá PASO”, anunció Grabois.

Luego de que De Pedro anunciara ayer su precandidatura, Grabois había afirmado a través de la difusión de un video en sus redes sociales que declina su postulación a la presidencia ya que "Wado es nuestro candidato". El dirigente social respaldó a la vez las precandidaturas de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y de Pedro Rosemblat a jefe de Gobierno porteño.