Grabois: "Vamos a las PASO, voy a ser candidato"

Luego del anuncio donde se confirmó la candidatura a presidente de Sergio Massa por Unión por la Patria , donde además se señaló que había unidad y, por ende Wado de Pedro y Daniel Scioli se bajaban, Juan Grabois comunicó que competirá contra el Ministro de Economía el próximo 13 de agosto.

“No estoy de acuerdo con la decisión que tomaron. Las motivaciones exceden mi capacidad de comprensión”, expresó el referente en la puerta del Congreso esta noche y continuó: “Nosotros, como parte de UP vamos a ir a las PASO con mi candidatura a presidente”.

No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional. — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 24, 2023

Grabois, explicó: “Nosotros dijimos que si Wado era candidato a presidente, nosotros nos bajábamos, como es el señor Sergio Tomás Massa, nosotros somos candidatos. Nosotros vamos a hacer otra lista dentro de UP. Tenemos el derecho constitucional. Salvo que nos quieran impedir hacerlo. No habrá una lista de unidad, habrá PASO”.

“Estoy convencido que ni los laburantes, ni la juventud sienten que Massa es un candidato que los representa. Leí el comunicado de UP y no lo termino de entender. No es que estamos en disneylandia”, señaló el dirigente del Frente Patria Grande y culminó: “Nosotros no nos sentimos representados, de ninguna manera, por Sergio Massa”.