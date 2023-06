“El día que me fui siempre soñé con volver a Gimnasia”

En enero, pocos recordaban a Antonio Napolitano en Gimnasia. A mediados de 2021 se había ido a préstamo al fútbol griego. El Iraklis, de la Super Ligue 2 lo contrató pero la experiencia no fue buena, ya que sufrió una seria lesión y quedó un tanto librado a su suerte en Europa. Llegó el tiempo del regreso y la recuperación, a la vez que Gimnasia trataba de sanar sus heridas con un presupuesto acotado y muchas chances para los jugadores nacidos en el club.

Aún allí, en enero de este año, los principales nombres que surgían en la cabeza de los hinchas eran los de Ignacio Miramón, Tomás Muro, Benjamín Domínguez. Entre las tantas sorpresas de este equipo de Chirola, los minutos de Napolitano fueron una de ellas. Y el volante de 24 años le ha respondido de la mejor manera.

-¿Cómo vivís este momento de titularidad en Gimnasia?

-Muy contento y tratando de aprovecharlo al máximo, es el momento que siempre esperé.

-¿Contra Huracán fue tu partido más completo?

-Sí, me sentí cómodo, pude aportar tanto en ataque como en defensa, fue mi tercer partido como titular en Gimnasia.

-¿Le agregaste algo a tu juego en relación al que eras hasta hace algunos años?

-Yo creo que le agregué más orden y marca, en juveniles quizá me enfocaba más en el juego. La primera división te exige ser un jugador completo, es de mucha intensidad sacrificio y juego.

-Sos más mixto ahora, socio tanto de Lescano para jugar como de Miramón para marcar. ¿Es lo que te pide Chirola?

-Exacto, me siento muy cómodo con Nacho y el Pipa, son dos jugadores a los que les gusta tener la pelota. Chirola me pide que trate de darle equilibrio al medio, tratar de unir las líneas, que sea un volante con llegada al área pero también acompañe en el retroceso a Nacho para quedar ordenados.

-¿Cómo fue tu experiencia en Grecia?

-Fue bastante dura. Al principio me lesione el tobillo, después tuve 12/13 partidos de titular y me rompí la rodilla y me perdí las últimas 10 fechas más o menos. Cuesta adaptarse a otro país, otra cultura, cuando me pasó lo de la rodilla no tuve acompañamiento desde el club griego, estuve solo con un familiar. No te voy a decir que me pone contento pero sí que fue muy necesario para darme cuenta de muchas cosas, tanto futbolísticamente como en la vida, así que lo tomo como aprendizaje.

-¿Te sirvió para madurar? ¿Se valora de otra manera estar en casa?

-Totalmente. Me hizo crecer como persona y como jugador. Te replanteas cosas que quizá si hubiera vivido toda mi vida en Argentina nunca se me hubieran pasado por la cabeza. Hay momentos muy difíciles los cual hay que atravesarlos solo. Se valora el doble y más, la distancia te hace ser consciente de muchas cosas

-¿Cómo fue volver a Gimnasiay empezar peleando desde muy atrás?

-Estaba muy contento por volver, Gimnasia es mi casa, estoy desde los 5 años. El día que me fui siempre soñé con volver. Sabía que iba a ser difícil pero siempre creí y supe que la posibilidad iba a llegar, hoy estoy muy feliz con él presente y tratando de aprovechar todo al máximo.

-¿Cuando empezó el año charlaban con otros chicos que esta podía ser una oportunidad única para ustedes?

-Fue una práctica linda, fue un ambiente de todos conocidos, muchos compañeros que compartimos primera o reserva. Sabíamos que era una oportunidad muy linda para aprovechar, no todos los días uno tiene oportunidades por eso cuando llegan uno trata de aprovecharlas al 100%. Más cuando todo el grupo quiere lo mejor para el club, todos tiramos para el mismo lado, es un grupo muy unido.

-Y fue un punto a favor que el DT fuese Chirola, que los conocía a todos.

-Totalmente. En mi caso particular es la primera vez que lo tengo, cuando él llego yo subí a primera y después me fui a préstamo. Pero me siento muy identificado con su forma de pensar, lo que transmite y el sentido de pertenencia. Es gente que quiere lo mejor para el club y lo vive al 100%.

-¿Sienten que el hincha los respaldó de un modo especial por ser jugadores del club?

-El hincha tripero siempre respalda al club y al jugador sea como sea la situación, no se le puede reprochar nada. Hoy que me toca vivirlo desde adentro, lo siento el doble, es muy lindo el apoyo y lo que nos trasmite la gente. Estamos muy agradecidos.

-Tenés 24 años, ¿encaraste el año con todo, como la última chance de jugar en tu club?

-La verdad que no. Sentí que en algún momento la oportunidad iba a llegar y que tenía que aprovecharla al máximo, lo que pase de ahí en adelante sería algo incierto. A veces algunos tienen más oportunidades, otros menos, pero nunca dude de mis condiciones.

-¿Cómo encaran el viaje a Lima?

-Con muchas ganas, la oportunidad sigue existiendo y mientras matemáticamente haya chance nosotros lo vamos a ir a buscar hasta el final.