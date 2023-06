Lionel Messi y su debut actoral en televisión: jugó de diez y fue la figura del equipo

Sin duda alguna, Lionel Messi no tiene límites , ni para de conquistar el corazón de los futboleros.

Ahora demostró sus dotes para la actuación en una escena en Los Protectores. Así, tras consagrarse como el mejor futbolista de todos los tiempos, el capitán decidió incursionar en una nueva disciplina: la actuación.

Asimismo, se supo que, una la secuencias, el personaje de Adrián Suar arregla una reunión con Messi y le ofrece un insólito negocio: jugar todos los días en un club distinto, desde la categoría C hasta la primera división. Pese al ímpetu que le imprime Suar, la reacción de Lionel no es la esperada. Luego de rascarse la nuca, un gesto característico del capitán argentino, se queda mirando al Chueco con cara de pocos amigos.

“¿Por qué me mirás así? ¿Pasa algo?”, pregunta el protagonista de Los Protectores. “Me parece que sos un desubicado vos. ¿Cómo venís a ofrecerme un negocio a mi acá?”, responde enojado, el ahora el futbolista del Inter de Miami. Y como si fuera poco, continúa con duras críticas a Gustavo Bermúdez, que también forma parte del elenco: “Vos no me hablaste de esto. ¿A qué me trajiste? Me dijiste que veníamos a hablar de los chicos y de un proyecto y me salís con un negocio”.

Por último, claro está, que, a pesar del acalorado momento, logran zanjar las diferencias y terminan brindando. Pero, cabe destacar que el astro del fútbol mundial no aceptó el acuerdo con el trío ficticio. Y en las redes, demás está decir que, los seguidores del crack están felices.