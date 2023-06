El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, analizó el cierre de listas, y especialmente la unidad lograda en Unión por la Patria, pero lanzó duros conceptos hacia adentro del espacio en medio de una interna cada vez más caliente. Si bien le brindó su apoyo al precandidato presidencial Sergio Massa, disparó contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusó de "tirar por la ventana" a Daniel Scioli. Pero también apuntó al canciller Santiago Cafiero por su candidatura a diputado nacional.

Para el funcionario, el primer mandatario fue "ideólogo" y "arquitecto" de la estrategia para sumar nombres de su entorno en la lista del oficialismo. También dijo que le bajó el pulgar a la precandidatura presidencial del embajador de Brasil. "Le habían prometido un acompañamiento total y mientras tanto negociaban un lugar en la lista, dejándolo al descubierto. Alberto Fernández es el ideólogo y el arquitecto de lo que pasó con Scioli: primero le pidió que sea su candidato y después le soltó la mano. Ya sabemos quién es Alberto Fernández, cómo actúa, el grado de lealtad que tiene con sus compañeros", sentenció.

Y remató diciendo que "el fin no justifica los medios, y eso será una cuestión que tendrán que saldar con los compañeros Tolosa Paz y Cafiero. No se puede dejar por el camino a los compañeros que tiraron por la ventana, no solamente a Scioli".

Alberto F., Cafiero y Tolosa Paz

"Alberto Fernández complicó todo, vino a desordenar lo que teníamos la responsabilidad de ordenar en el país", lanzó el precandidato a senador provincial por la Segunda Sección Electoral.

Cuando le consultaron si Cafiero sostuvo le "afanó" la postulación a la Cámara Baja, Berni fue contundente: "Más que le afanó la banca, Scioli fue explícito cuando habló. Hasta la noche anterior le habían prometido acompañamiento total y mientras estaban negociando cómo hacer para encontrar un lugar en una lista dejando al candidato al descubierto".

También le recordó a Presidente, con tono irónico, su "grado de lealtad" al culpar a su pareja, Fabiola Yañez, por la fiesta en Olivos durante la pandemia. Y agregó, en esos términos, que Cafiero y Tolosa Paz tienen derecho de integrar la lista del oficialismo, aunque aclaró que "no se puede llegar de cualquier forma".

Qué dijo Berni de Massa y del cierre de listas

Sobre la precandidatura de Sergio Massa, Berni sostuvo que "se necesita un hombre de acción, de coraje y de decisión y que conozca fundamentalmente los resortes de la economía y el Estado". Y agregó que "no es una cuestión de gustos, sino de necesidad. Para los próximos 4 años el país necesita un hombre de acción, de coraje y de decisión y que conozca fundamentalmente los resortes de la economía y el Estado como Sergio Massa".

El funcionario provincial también analizó el cierre de listas y a la situación que protagonizó Scioli. "Debería haber calculado que esto que le hicieron era muy factible que pasara. Lo hemos visto a lo largo de estos tres años en el Presidente", confesó, al tiempo que sostuvo: "La vicepresidenta (Cristina Kirchner) no puso ni sacó a nadie. A Scioli no se le negó la posibilidad de competir, sino que fue una decisión del conjunto de los gobernadores del peronismo de buscar un candidato de síntesis".