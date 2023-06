Rompió el silencio el hincha al que tiraron al foso en Estudiantes: "Podrían estar en mi velorio, me salvó la virgen..."

Este miércoles en UNO, Estudiantes se enfrentó a Bragantino, el otro líder del Grupo C por la Copa Sudamericana. En lo que prometía ser un encuentro interesante, por una discusión, la tensión se ganó la tribuna de 55.

Un hincha, molesto porque otro estaba subido a las barandas de la tribuna, comenzó una discusión y luego le propinó un golpe de puño en el rostro, provocando la caída a la fosa. Tuvo que ser auxiliado por bomberos, poco antes del final del primer tiempo.

El agresor fue detenido, imputado por “homicidio en grado de tentativa agravado por ocurrir en evento deportivo” y se le prohibió ingresar a la cancha por dos años. La víctima sufrió una herida en el ojo y está fuera de peligro.

Luego del susto, el hincha agredido, Sebastián Buccolieri, rompió el silencio y contó todos los detalles de la discusión. “Con agua que no correspondía, agradezco estar acá hoy dando una nota porque le dije hace un ratito, podrían haber estado en mi velatorio si yo no caía a la fosa con agua”, comenzó.

Acto seguido, explicó cómo comenzó todo, desde que llegó a la cancha hasta que recibió el golpe. “Yo entro a la cancha con mi familia, con mi grupo de amigos que vamos siempre todos los partidos. Soy socio abonado del club desde hace más de 18 años”, siguió.

De hecho, sus hijas asisten a la sede para practicar distintos deportes. “Bueno, fuimos a la cancha como siempre. Entramos y me coloqué en un lugar que no tenía porqué estar ahí, yo soy consciente de que estuve mal pero eso no quita que el agresor me haya golpeado”, agregó Sebastián.

“Como le dije a mis allegados, yo soy devoto de la Virgen de Luján y creo que ella fue la que me abrazó con su manto para protegerme porque sino, hoy no estaría acá”, reflexionó el hincha agredido, un día después de lo sucedido.

En tanto, no quiso perder la oportunidad de “pedir disculpas” a su familia y al club ya que “nunca quise que pasara lo que pasó”.