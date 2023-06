Durante su detención, L-Gante sacó una nueva canción titulada como "El día más feliz"

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, detenido como imputado de amenazar y privar ilegal de la libertad de dos personas en mayo tras una pelea a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de General Rodríguez, lanzó el tema "El día más feliz", canción que contiene frases sobre su vida y su entorno.

El lanzamiento se produjo en el medio de la causa que enfrenta el cantante por la que está detenido en una dependencia policial de Quilmes. El nuevo track contiene un videoclip en el que aparece Tamara Báez, su hija Jamaica, su mamá y amigos.

"Mi cuerpo está completo, pero mi corazón está en pedazos", "un día me gustaría casarme y tener esposa, y que ninguna persona me sea traica", “mi mamá me enseñó cosas muy valiosas y lo mismo pienso hacer yo con Jamaica", "cada vez está más lejos lo que me sana" son algunas de las frases del tema, que ya acumula 331 mil vistas en el canal de YouTube del artista.

L-Gante, el artista que se define como el máximo exponente de la "Cumbia 420", fue denunciado días atrás por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de armas. Por ello, todavía continúa preso en una DDI de Quilmes.

Tras esta situación, se supo que su abogado Alejandro Cipolla, lo fue a visitar en un encuentro íntimo para ponerlo al tanto de la causa que aún se sigue investigando. Está solo y según comentan varios medios, totalmente aislado.