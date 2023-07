“La mente de un asesino”: la macabra búsqueda de Sena en Internet

“Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, “Mente de asesino”, “Un asesino siente remordimiento”, fueron algunas de las búsquedas que realizó César Sena en Internet los días posteriores a la muerte de Cecilia Strzyzowski, cuando todavía la Justicia no lo investigaba por su desaparición. Su imputación es homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Esas evidencias fueron plasmadas en la resolución mediante la cual los integrantes del Equipo Fiscal Especial de Resistencia dictaron las prisiones preventivas de César César Sena (19); su padre, Emerenciano Sena (59), y su madre, Marcela Acuña (51) por “homicidio agravado”, y de los colaboradores de ese clan, el chofer José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), por “encubrimiento agravado”.

Según se desprende del texto de los fiscales, el macabro historial de búsquedas en Google que César Sena, el principal acusado, son parte de los indicios que llevaron a los investigadores a componer el perfil criminal del menor integrante del clan familiar al que se le atribuye haber matado y hecho desaparecer el cuerpo de la víctima.

El 1º de junio, un día antes de la desaparición de Cecilia, Sena hizo una búsqueda que le llamó la atención a los fiscales, ya que la incorporaron en el expediente. El 1 de junio, a las 18:43, escribió: “Cómo luxar un brazo/travesuras del felino y el bolillo”.

Después del 2 de junio, el día que se registro la última imagen de Cecilia con vida, sus búsquedas tienen que ver con la muerte. El 4 de junio a las 15:12 buscó en Youtube “así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia”. Más tarde, a las 22:37 se preguntó “¿puede un revolver usar silenciador?”.

La ingenuidad de Cecilia

En contraposición a las escalofriantes búsquedas en Internet de su esposo, Cecilia estaba tan convencida del viaje a Ushuaia, -que le habían prometido los Sena-, que su historial en el teléfono resultó ser totalmente diferente: hasta ese viernes a la mañana sus búsquedas en Google tenían que ver con el viaje que nunca ocurrió y es el argumento central de la fiscalía para explicar la “premeditación” del crimen y acusar como coautores a los padres de César, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los líderes piqueteros. Nunca imaginó que -según la acusación- ese viaje era parte del plan para matarla.

Una de sus búsquedas fue hecha incluso el mismo 2 de junio, poco después de entrar a la casa de los Sena en la calle Santa María de oro al 1460, en Resistencia. “Todo el chocolate que puedas comer en Caba”, indagó la víctima.

El día anterior, por la tarde, Cecilia había buscado información sobre temas importantes del viaje como el equipaje. Era la primera vez que viajaría en avión: “Franquicia de Equipaje-Aerolíneas Argentinas”, “qué puedo llevar en el equipaje de bodega”, “qué puedo llevar en el equipaje de mano”, consultó.

De acuerdo con el pedido de prisión preventiva, estos elementos son claros indicios para los fiscales de que “Cecilia estaba completamente convencida de que viajaría a Buenos Aires y a Tierra del Fuego, en virtud del engaño a la que fue sometida por parte de la familia Sena”. Hubo premeditación y un plan ejecutado.

”me dio miedo”

Según el testimonio de un testigo reservado que figura en el expediente, César ya había sido violento con Cecilia. El 3 de mayo Cecilia, le envió un mensaje a este testigo y le contó: “Estoy muy triste, paso algo muy feo hoy entre César y yo, y necesitaba decirle a alguien pero no se con quien hablarlo tampoco”.

Y precisó también que la víctima reveló: “Estábamos discutiendo por una pavada y me dijo ‘cerrá el orto’ y yo me quise bajar de la camioneta y me metió de nuevo a la fuerza, pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo”.