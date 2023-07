VIDEO. Duro relato: el triste récord de una panadería de La Plata que hoy sufrió su robo 54

Una panadería situada en 117 y 72, en La Plata, anotó hoy el triste récord de haber sufrido 54 robos. Según relataron las víctimas, tal como ocurrió otras tantas veces, los ladrones arremetieron de madrugada y destrozaron la persiana de seguridad para llevarse dinero y elementos de valor.

Claudio, una de las personas a cargo del comercio, dijo que no debe haber otra panadería en La Plata que haya sufrido la delincuencia de una forma tan cruda.

"A eso de las 5 me llaman y me avisan que me entraron a robar. Llego y hay un patrullero. Me toman los datos, les dije que no, porque ya nos robaron 54 veces. Me negué a hacer la denuncia porque te tienen 8 horas dentro de la comisaría. No estaba para perder ese tiempo porque tenía que volver a la panadería", aseguró.

En ese sentido, dijo que "hace 34 años que estamos acá. En el último tiempo sufrimos 54 robos. La última vez que entraron lo tuvieron a mi amigo ocho horas en la comisaría. Consideramos que ir a hacer la denuncia ya no conviene".

"El comerciante subrayó que es el cuarto robo que concretan este año en el local y otra vez, para ingresar, rompieron la persiana metálica de seguridad".

“Necesitamos más seguridad, que el comisario patrulle a la madrugada. Además, falta iluminación. Se puso muy inseguro el barrio. Tengo clientes a los que le robaron bastantes veces en la zona y están cansados. Este año ya nos robaron cuatro veces. Rompen las persianas en horarios que no hay nadie", fue el panorama que trazó sobre el asedio delictivo cotidiano.

"En algún momento se tiene que terminar esto. todo tiene solución siempre y cuando los políticos y la policía se pongan de acuerdo. Y la justicia también. No puede ser que un policía cobre 140 mil pesos. Ellos piensan así, qué van a arriesgar su vida", deslizó el panadero.