Mario Secco, intendente de Ensenada, sobreseído en el juicio por los incidentes en la Legislatura en 2017

El intendente de la ciudad de Ensenada, Mario Secco, fue sobreseído por la Justicia en la causa en la que estaba siendo investigado bajo sospecha de haber cometido los delitos de "coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa", tras haber irrumpido en el 2017 en una sesión de la Cámara de Diputados bonaerense.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal II de nuestra ciudad, integrado por el jueces Claudio Bernard, Ezequiel Medrano y la jueza Carmen Palacios Arias, que no encontró pruebas para encontrar culpable al jefe comunal.

El caso Secco en la Legislatura bonaerense

Como quedó dicho, Secco fue imputado por la Justicia por los supuestos delitos de "coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa" por haber irrumpido el 14 de diciembre de 2017, durante un cuarto intermedio, en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense. En esa oportunidad, el intendente de Ensenada, del Frente de Todos, subió al estrado de la Presidencia de la cámara baja y arrojó sobre la mesa del presidente cartuchos de gases lacrimógenos que la Policía había utilizado minutos antes para dispersar a manifestantes que se oponían al tratamiento de un paquete de leyes enviado por la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Secco fue identificado a partir de videos que registraron el momento en el que entró al recinto a los gritos, junto a un grupo de unas 20 personas. El jefe comunal ha manifestado públicamente, en reiteradas oportunidades, que "no cometí ninguna resistencia a la autoridad. No interrumpí ninguna sesión porque estaban en cuarto intermedio. No entré rompiendo nada por que me hicieron entrar nueve diputados. Es un mamarracho judicial lo que están haciendo. Me imputan delitos que no cometí".

En la causa, asistido por el abogado Javier Percow, el procesado negó los cargos y reiteró que no interrumpió nada ese día porque fue invitado a entrar por legisladores para preservar su integridad física, ya que frente a la legislatura se producían incidentes. Voceros judiciales informaron que Secco enfrentaba "cargos que establecen penas de 5 a 10 años de prisión y que si bien por la escala penal esos ilícitos son detenibles, en su momento la fiscal Medina no aplicó ninguna medida de coerción sobre el imputado al considerar que no existían peligros procesales; pero si en el debate se llega a un veredicto condenatorio la pena podría ser de prisión de cumplimiento efectivo y podría ser inhabilitado para ejercer la función pública". Lo cierto es que hoy la Justicia sobreseyó a Secco al no hallar pruebas del supuesto delito.