Roxana Garavento: “Hay que sacarles el pie de la cabeza a los comercios”

El Frente la Libertad Avanza, que tiene como principal referente a Javier Milei a nivel nacional y a Carolina Piparo en la Provincia, lleva como precandidata a intendenta en Berisso a Roxana Garavento. Jubilada docente, explica que dio el salto hacia la política “porque no me sentía bien quedándome en mi casa y viendo todas las cosas que se necesitaban hacer en mi ciudad que está realmente muy mal, devastada, venida abajo”.

A la hora de qué medidas impulsan desde el espacio para Berisso resalta que hay que “quitar un montón de tasas impositivas que no son necesarias” y menciona el ejemplo de los comerciantes: “A un pequeño local le cobran por poner un bicicletero o un cartel. También hay que agilizar los trámites como para abrir un negocio. El comerciante muchas veces no quiere mostrar su negocio o no quiere inscribirlo porque el Estado le saca demasiado dinero de su esfuerzo.

Sobre la seguridad, hizo hincapié en que “muchos jóvenes que estudian en la escuela Vucetich, al egresar son derivados a cualquier zona, pero no a su ciudad de origen. Entonces con policías propios de Berisso, se genera un sentido de pertenencia de cuidar al lugar como propio”.