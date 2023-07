Una muerte dejó bastantes dudas en el barrio El Retiro

El hombre tenía 68 años y su muerte generó interrogantes para la Policía y la Justicia, que ahora esperan el resultado de la autopsia para confirmar o descartar hipótesis.

En principio, se habría tratado de un síncope en medio de una discusión con una mujer algo más joven, con la que alternaba citas, según indicaron los vecinos que conocían a ambos.

Muchos hablan de una relación sentimental, aunque los encuentros eran un tanto espaciados y por eso nadie se atreve a dar una definición concreta de cuál era el vínculo que realmente los unía.

Todo pasó en la calle 49 bis entre 152 y 153, en el barrio El Retiro.

Allí cayó al piso la víctima, identificada como J. C. C., quien inmediatamente empezó a gritar y a tratar de ayudarlo.

Quienes acudieron en su auxilio fueron dos jóvenes que estaban en una moto, uno de ellos menor de edad, con quienes aparentemente llegó a la propiedad.

Entre los tres cargaron al hombre y lo metieron dentro de la casa. Después, se alejaron a toda velocidad en el mismo rodado.

Como dentro de la finca, en principio, no se encontraron faltantes, lo que llamó la atención fue la actitud de quienes estaban con J. C. C.

Sino tenían nada que esconder, por qué la huida despavorida.

La mujer está identificada, ya que un vecino vio toda la escena y le brindó los detalles a los investigadores del caso.

Precisamente, al llegar al lugar, tras recibirse un llamado por el 911, los agentes revisaron el domicilio y pidieron la presencia de un equipo médico, que constató el fallecimiento.

En esas circunstancias, ya con el arribo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, que comandó todas las diligencias probatorias, los especialistas detectaron que el hombre presentaba un pequeño traumatismo en la cabeza.

De todas formas, no se descarta que ese golpe sea producto de la caída en medio de la acalorada discusión con la mujer.

EL INFORME FORENSE

Por todo lo expuesto, las fuentes consultadas por este diario indicaron que “se esperará el informe forense para conocer las causas del deceso”.

Las actuaciones fueron caratuladas precisamente “averiguación de causales de muerte”, aunque no se descarta nada, ni siquiera la hipótesis más gravosa: la de una muerte violenta.

De ser así, seguramente la situación de la mujer quedaría bastante comprometida, ya que fue colocada en la escena por el aporte testimonial de alguien que los vio discutir y también manipular el cuerpo.

El Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata ya fue notificado de lo ocurrido, por lo que también quedó a la espera de las novedades periciales, que seguramente estarán para el día de hoy.

El caso provocó gran conmoción en el barrio y, la mecánica de muerte, como se dijo, dejó planteadas bastantes dudas.

Muchos sospechan de la relación entre la víctima y quien era su ocasional acompañante.

“No era un vínculo sano”, se escuchó decir.

En principio, J. C. C. no tenía problemas de salud o patologías de base, pero un presunto edema pulmonar quedó arriba de la mesa de las probabilidades.

Seguramente, siempre a la espera de la conclusión de los autopsiantes, la mujer que estaba junto a la víctima tendrá que pasar por tribunales: a declarar como testigo o para ser interrogada en un contexto procesal más gravoso.